Badminton-Verbandsliga : SC Itzehoe trifft auf Titelaspiranten

SCI erwartet am Sonnabend Vizemeister ATSV Stockelsdorf und spielt tags darauf beim Topfavoriten SG Hammer/Altenholz.

15. November 2019, 11:38 Uhr

Itzehoe | Zwei ganz schwere Aufgaben warten an diesem Wochenende auf die Badmintonmannschaft des SC Itzehoe. Bereits heute Abend um 18 Uhr ist mit dem ATSV Stockelsdorf der amtierende Vizemeister zu Gast in Wellenkamp. Das Team um den Ex-Itzehoer Sebastian Remus ist auch in dieser Saison stark unterwegs und hat erst eine Niederlage auf dem Konto. Besonders die Stockelsdorfer Damen sind gut in Form und entschieden bisher jedes Einzel und Doppel für sich.

Schon am Sonntagmorgen um 10 Uhr geht es weiter beim Topfavoriten auf die Meisterschaft SG Hammer/Altenholz. Die SG errang bereits im letzten Jahr den Titel und ist saisonübergreifend seit 19 Spielen ungeschlagen. Als aktueller Vorletzter der Verbandsliga gehen die Steinburger als klare Außenseiter in die Partien. Doch die Itzehoer wollen um jeden Zähler kämpfen, da in der Endabrechnung jeder einzelne Spielgewinn noch wichtig werden könnte.