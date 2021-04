Triathlon : SC Itzehoe startet Wettkampfserie als Vereinsmeisterschaft

Chefcoach André Beltz hat zehn Challenges geplant: Robin Rechenberg Schnellster beim Crosslauf

von Michael Lemm

23. April 2021, 14:18 Uhr

Itzehoe | Die Form soll stimmen, auch wenn zur Zeit nur wenig möglich ist. Doch Not macht erfinderisch: Um sicher zu gehen, dass sich die eigenen Aktiven auch bei Absagen in Pandemiezeiten außerhalb des Trainings messen können, hat die Triathlonsparte des SC Itzehoe eine Vereinsmeisterschaft mit einer eigenen Wettkampfserie organisiert.

Zehn Challeneges

Insgesamt zehn Challenges hat sich das Team um Chefcoach André Beltz ausgedacht. Um in die Wertung für die vier Kategorien U12, U16, Einsteiger oder Ambitionierte zu kommen, müssen zwischen März und Dezember mindestens sechs Events absolviert worden sein.

Crosslauf zum Start

Ihren Anfang haben die internen SCI-Titelkämpfe bereits unmittelbar vor Ostern mit einem Crosslauf im Breitenburger Wald mit insgesamt 70 Startern genommen. Dabei war auf der kurzen Strecke für die Kids Neal Hoyer (8:45 min.) am schnellsten. Dahinter folgten Ian Hoyer (8:57), Johann Mandel (9:34) und Michi Gundlach (9:53). Schnellstes Mädchen war Hanna-Louisa Lohmann (10:16) vor Finja Steinhardt (10:25) und Ida Richter (10:30). Jüngste Starterin war Hedda Thumann (15:15) in Altersklasse W6. Auf der längeren Distanz war Robin Rechenberg (M20) in 23:01 min. als Erster wieder im Ziel. 30 Sekunden später lief Friedrich Hegge (M25) ein vor Tobias Klähn (M20/24:20). Als schnellste Frau folgte direkt dahinter Leonie Wilke (W20/24:21).

Sonntag Einzelzeitfahren

Als zweites Event steht nun am Sonntag ein Einzelzeitfahren im Bereich Nortorf/Kuskoppermoor über 25 bzw. 37,5 Kilometer auf dem Programm der SCI-Triathleten.

Weitere Wettkämpfe in dieser Serie :

Duathlon Start Kasenort Schleuse (9.5.), lange Himmelfahrts-Ausfahrt (13.5.), Triple-Tri „SCI goes SuperLeague“ (6.6.), Swim&Bike (13.6.) an der Lohmühle Hohenlockstedt, Swim&Run Nordoer Heide (Juli), Störschwimmen (August), Team-Triathlon an der Lohmühle (28. August), Bike&Run auf der Störlaufstrecke (September), Cross-Duathlon Hof von Basten (Oktober), 100x100m Team/Einzel (November), Ru2Tree(i) Weihnachtslauf (Dezember).