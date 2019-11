Tischtennis-Landesliga Süd Herren : SC Itzehoe sammelt vier Punkte ein

Der SCI landet deutliche 9:3-Siege beim Breitenfelder SV und SV Moorrege II.

26. November 2019, 15:01 Uhr

Itzehoe | Am Wochenende mussten die Tischtennis-Männer des SC Itzehoe in der Landesliga Süd zweimal auswärts antreten und nahmen jeweils beide Punkte mit.

Beim Breitenfelder SV stellten die Itzehoer die Doppel um, was zu einem 2:1 durch Jörg Hubrich / Nikolaj Jensen und Stefan Anders / Peer-Olaf Reich führte. Höhepunkt waren spannende hochattraktive Einzel von Carsten Walter gegen Gerks und Peer-Olaf Reich gegen Magdon. Dabei gingen die Itzehoer gegen die Abwehrspezialisten jeweils knapp über fünfte Sätze als starke Sieger hervor. Prächtig aufgelegt war der Däne Nikolaj Jensen mit zwei sicheren Einzelsiegen gegen Magdon und Tofelde. Weitere Einzel gewannen Jörg Hubrich und Carsten Walter gegen Strobitzki deutlich. Ulli Kapell sicherte sich ein 3:1 gegen Woyand. Die guten Leistungen führten zu einem verdienten 9:3 des SC Itzehoe.

Ein weiteres 9:3 erreichte der SCI Itzehoe beim Moorreger SV II. Jörg Hubrich, Carsten Walter, Nikolaj Jensen und Peer-Olaf Reich blieben im Einzel mit deutlichen Siegen unbezwungen. Dazu gab es Erfolge im Doppel durch Jörg Hubrich / Carsten Walter und Nikolaj Jensen / Niklas Hubrich. Für die Ehrenpunkte der Moorreger sorgten die starken Henning und Fabian Jacobsen gegen Stefan Anders und Niklas Hubrich.

Am kommenden Wochenende folgen für den SC Itzehoe, der jetzt mit 10:2 Punkten auf dem vierten Platz steht, drei richtungsweisende Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Am Freitag gibt die Lübecker TS um 20 Uhr als Tabellendritter die Visitenkarte am Lehmwohld ab. Am Sonnabend um 14 Uhr folgt das Heimspiel gegen SSC Hagen Ahrensburg II. Danach geht es am Sonntag zum Spitzenreiter VfL Bad Schwartau (11 Uhr).