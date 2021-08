Triathlon : SC Itzehoe plant eine Corona-Variante an der Lohmühle

Der SCI richtet die 12. Auflage seiner Veranstaltung in Hohenlockstedt am 28. August aus.

von Michael Lemm

15. August 2021, 13:14 Uhr

Hohenlockstedt/Itzehoe | Normalität ist das wohl noch nicht. Aber dennoch sind die Organisatoren des SC Itzehoe gerade dabei, die 12. Auflage ihres SCI-Triathlons in Angriff zu nehmen. „Wir haben nach dem Ausfall 2020 eine Corona-Variante für dieses Jahr vorbereitet“, sagt SCI-Spartenleiter André Beltz.

Gestartet wird das Ganze am Sonntag, 28. August, wie gewohnt in Hohenlockstedt am Badesee „Mühlenteich“ am Lohmühlenweg. Bis Mittwoch, 18. August, besteht noch die Möglichkeit, sich für diese Veranstaltung anzumelden. Alle Infos gibt es auf der Homepage www.sci-triathlon.de. Beltz: „Wir würden uns über Sportler aus dem Kreis Steinburg noch freuen. Die Finisher können sich auf schöne Wettkampfstrecken freuen, eine gesperrte Radstrecke sowie ein Finisher-Shirt und natürlich noch vieles weitere.“

Der Tag beginnt mit um 9 Uhr mit der Sprintdistanz für die Landesliga bzw. Verbandsliga Hamburg. Es folgt ab 10.30 Uhr der Start zur Volksdistanz (500 – 20 – 5) mit Staffeln und einer Sprintdistanz (750 – 20 – 5). Daran schließt sich ab 13 Uhr der Wettkampf für Regionalliga Nord bzw. Landesliga SH an, der diesmal als Team Relay (Mannschafts-Staffel) ausgetragen wird.

Gemeinsam mit dem Amt Kellinghusen und dem Gesundheitsamt des Kreises Steinburg wurde ein detailliertes Hygiene- und Gesundheitskonzept erarbeitet, um einen sicheren Wettkampf für alle Beteiligten zu ermöglichen. Daher wird es einige Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren geben. So dürfen sich auf dem Wettkampfgelände nur getestete, geimpfte oder genesene Personen aufhalten. Der Zugang ist nur über den Schotterparkplatz möglich, wo sich jeder mit seinen Kontaktdaten eincheken muss. Es wird keinen Massenstart geben, sondern in ca. 30-er Startgruppen mit einer Minute Abstand gestartet. „Die Stimmung wird aber trotz der Einschränkungen super sein und man kann sich auf einen schönen Triathlontag freuen“, verspricht André Beltz.