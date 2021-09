Badminton-Landesliga Nord : SC Itzehoe kassiert knappe Niederlage zum Start

Beim Aufsteiger Glücksburg 09 II verliert der SCI mit 3:5.

Glücksburg / Itzehoe | Zum Saisonbeginn in der Landesliga Nord musste das Badmintonteam des SC Itzehoe eine knappe Auswärtsniederlage in Glücksburg hinnehmen. Der Aufsteiger aus dem hohen Norden setzte sich mit 5:3 durch. Gewohnte Sicherheit nicht gefunden Schon zu Beginn in den Herrendoppeln entwickelte sich die Partie nicht nach den Vorstellungen der Steinburger. Malte B...

