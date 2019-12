Crosslauf-Landesmeisterschaft : SC Itzehoe gewinnt auf schwerer Strecke sechs Titel

Die Steinburger Langstreckler feiern einen erfolgreichen Start in Elmshorn.

von Michael Lemm

12. Dezember 2019, 10:58 Uhr

Elmshorn | Das vorbereitende Training auf die Landescrossmeisterschaften in Elmshorn hatte insbesondere bei den Langstrecklern des SC Itzehoe (SCI) gewirkt. Sie feierten nach den Rennen auf dem kräftezehrenden Rund mit einem heftigen Anstieg und mehreren kleineren Steigungen rund um den Butterberg fünf Einzel- und einen Mannschafstitel. Darüber hinaus gab es für sie in der Spitze noch drei zweite und neun dritte Plätze. Gerannt wurde auf Strecken, die 3300 beziehungsweise 6075 Meter lang waren. Am besten kamen die zurecht, die sich die Rennen vom Tempo her gut eingeteilt hatten.

Eine ganz starke Form hatte Leonie Wilke mit zu den Meisterschaften gebracht. Die Läuferin, die sich erst in diesem Jahr der Leichtathletikabteilung des SCI angeschlossen hatte, war im Rennen der Frauen das Maß der Dinge. Von Anfang an drückte sie aufs Tempo und zeigte großen Siegeswillen. Das führte dazu, dass das Feld nach und nach den Anschluss an die Itzehoerin verlor. Am Ende siegte Leonie Wilke nach 12:28 Minuten klar vor der Lübeckerin Mareile Schlotfeldt (13:14) und den Kronshagenerinnen Michélle Dietz (13:15), Berit Mues (13:16) und Corinna Beck (13:20).

Überzeugend auch die Leistung von Mia Böthern im Wettkampf gegen ältere und jüngere Konkurrenz. Die B-Jugendliche setzte sich gleich nach dem Startschuss an die Spitze des Feldes und baute ihren Vorsprung gegen wahrlich nicht schwache Konkurrenz kontinuierlich aus. Am Ende überlief sie die Ziellinie nach 12:50 Minuten vor Charleen Richter (Rönnau/13:07) sowie Nele Wellbrock (Kronshagen/13:09) und Adia Budde (Altenholz/13:11).

Einen weiteren Gesamtsieger stellte der SCI mit Patrick Hintze. Bei den Schülern (M15 + M14) arbeitete er auf der Strecke einen deutlichen Vorsprung heraus und siegte nach beherztem Tempolauf souverän vor Hauke Trost (Flintbek/12:40) und Liam Auf der Heide (Rönnau/12:45).

Im Rennen der männlichen Jugend bekam es Malte Schmidt in erster Linie mit dem sehr starken Daniel Garschke zu tun. Der Eutiner, der im vergangenen Jahr über 800 und 3000 Meter noch hinter dem Itzehoer lag und die Landesbestenliste über 1500 Meter anführte, ließ sich im Cross nicht abschütteln. Im Gegenteil: Am Ende siegte Daniel Garschke mit vier Sekunden Vorsprung vor Malte Schmidt, der im Zielsprint das Nachsehen hatte. Wie stark die Leistung der beiden Nachwuchsläufer war, wird an den Zeiten der Männer deutlich. Dort hätten sie mit ihren Ergebnissen die Ränge vier und fünf belegt. Was Malte Schmidt betrifft: Er lief von allen Itzehoern die schnellste Zeit.

Starke Leistungen der hiesigen Athleten auch in den Seniorenklassen. Ute Krause (W50/15:25) hielt sich innerhalb der Einführungsrunde noch zurück und überließ Simone Rütz de Segura (15:39) die Spitze, ehe sie sich am ersten schweren Anstieg von der Lübeckerin verabschiedete und letztlich einem ungefährdeten Sieg entgegenlief. Erfolgreich war auch der Auftritt von Peter Gulde (M65). Er siegte mit über zweieinhalb Minuten Vorsprung (27:51) vor dem Husumer Wladimir Nagowizin (30:23).

Für eine kleine Überraschung sorgte André Beltz. Der Trainer der Itzehoer Leichtathleten startete nach langer Zeit wieder bei Landestitelkämpfen und belegte innerhalb der Altersklasse M40 auf der Mittelstrecke Rang zwei (12:12). Dabei schaffte er es sogar, seinen in der Männerklasse gewerteten Vereinskameraden und Steinburg-Cup-Sieger Tobias Klähn (12:13) knapp hinter sich zu lassen. Belohnt hatte der SCI-Coach dabei aber nicht nur sich: Sein Auftritt war mitentscheidend dafür, dass der SCI im Mannschaftswettkampf der Männer einen guten dritten Platz belegte. Diese Platzierung erliefen sich ebenfalls die Frauen des Vereins.

Für dritte Plätze sorgten zudem in den Einzelkonkurrenzen Susanne Sievers (W50), Johanna Grell (U20), Erik Wiggers (M15), Constantin Johannsen (M14), Johan Makoschey (U18), Bernd Wiggers (M45) und Holger Ziehe (M50).

Knapp am der Landesmeisterschaftstitel vorbei rannte das männliche U18-Team des SCI. Es musste sich in der Besetzung Johan Makoschey, Thies Heinrichs und Robin Salto mit nur einem Punkt Abstand zum TSV Bargteheide geschlagen geben. Den Sprung auf die höchste Stufe des Treppchens schaffte dagegen die U16-Mannschaft mit Patrick Hintze, Constantin Johannsen und Erik Wiggers.

Nach den Meisterschaften ein insgesamt zufriedener Trainer der Itzehoer Leichtathleten, der mit der Medaillenausbeute zufrieden war: „Sie kann sich absolut sehen lassen“, betonte André Beltz, der ebenfalls positive Worte für den Meisterschaftskurs „in einem tollen anspruchsvollen Gelände“ fand.