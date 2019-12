Badminton-Verbandsliga : SC Itzehoe bleibt im Tabellenkeller

0:8-Heimniederlage gegen Wittorf

von Reiner Stöter

17. Dezember 2019, 11:22 Uhr

Itzehoe | Im letzten Spiel des Jahres blieb die erhoffte positive Überraschung für das Badmintonteam des SC Itzehoe aus. Wie bereits im Hinspiel unterlagen die Störstädter BW Wittorf deutlich mit 0:8 und überwintern damit am Tabellenende der Verbandsliga.

Gegen das Team aus Neumünster konnten die Itzehoer nur in den Doppeln über weite Strecken mithalten. So hatten Thore Schwarz und Marcel Muchaier ihre bundesligaerfahrenen Gegner Schlüter/Schneider im 1. Herrendoppel lange Zeit geärgert. Am Ende fehlte aber besonders beim 22:24 im ersten Satz auch etwas Spielglück.

Ebenso führten Dagmar Thams und Sina Lindemann fast den kompletten Auftaktsatz des Damendoppels, wurden aber noch kurz vor Ende abgefangen und unterlagen in zwei Sätzen.

Am dichtesten am Punktgewinn für die Gastgeber waren Malte Blohm und Paul Schuldt im 2. Herrendoppel. Doch auch dieses Match ging denkbar knapp mit 18:21 im Entscheidungssatz verloren.

Den vorzeitigen Sieg sicherten sich die Gäste in den Einzeldisziplinen, in denen den Steinburgern kein einziger Satzgewinn gelang. Schwarz und Muchaier mussten sich erneut dem sicheren Spiel ihrer erfahrenen Kontrahenten geschlagen geben, während Thams und Schuldt keine passenden Mittel gegen das druckvolle Spiel der aufstrebenden Wittorfer Nachwuchsspieler fanden.

Auch im gemischten Doppel war für die Itzehoer Paarung Lindemann/Blohm gegen übermächtige Gegner nicht viel zu holen. Jan-Collin Strehse, der eine Woche vorher seinen bereits neunten Landesmeistertitel bei den Erwachsenen in dieser Disziplin holte, dominierte mit seiner Partnerin Petra Schlüter die Partie. Für die Itzehoer bleibt die Erkenntnis, dass man aktuell gegen die Topteams der Liga nicht mithalten kann.

Nach der nun kommenden vierwöchigen Winterpause benötigt man eine deutliche Leistungssteigerung, wenn die Steinburger noch Chancen auf den Klassenerhalt haben wollen. Richtungsweisend wird direkt die erste Partie im neuen Jahr. Dort treffen die Itzehoer mit dem TSV Ladelund dann auf das einzige Team, welches in der Hinrunde bezwungen werden konnte.