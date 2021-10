Fussball-Kreisliga Süd-West : SC Hohenaspe fordert Alemannia Wilster

Kiebitzreihes Kapitän Moritz Schulz tippt aber nicht nur das Steinburger Derby.

Wilster | Nur am heutigen Freitag und am Sonntag wird an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga Süd-West gespielt. In zwei Abendspielen müssen heute Rot-Weiß Kiebitzreihe (6 Punkte/bei der Kaltenkirchener TS II) und Tabellenführer Fortuna Glückstadt (15/bei Teutonia Alveslohe) ihre Begegnungen bestreiten. Verlegung wegen Ernte-Einsatz Am Sonntag hat der TSV...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.