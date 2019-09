Grosses Voltigier-turnier in Kellinghusen : RV Breitenburg sahnt ab

Der Klub holt bei der Kreismeisterschaft der Pferde-Akrobaten sechs von acht Titeln.

13. September 2019, 14:20 Uhr

Kellinghusen | Besser hätte es für die Voltigierer des Reitervereins Breitenburg kaum laufen können. Sie holten sich bei den Kreismeisterschaften in Einzel-, Doppel- und Teamwettbewerben gleich sechs von acht Titeln. „Mehr geht an einem Wochenende nicht“, urteilte Abteilungsleiterin und Longenführerin Anke Granow zufrieden. In die Siegerliste eintragen konnte sich auch der Reit- und Fahrverein Nutteln, der zweimal siegte. Freuen konnte man sich innerhalb der Siegervereine auch über Silber- und Bronzemedaillen, die ebenfalls an das Team Pferdefreunde sowie den Voltigier- und Reitverein Heiligenstedten-Krempermarsch fielen.

Eingebettet waren die Meisterschaften in ein Turnier, das vom „Team Steinburg“ für rund 350 Voltigierer aus 27 Vereinen veranstaltet worden war. Für das, was die Verantwortlichen der Reit- und Fahrschule Kellinghusen im Zusammenwirken mit dem Team Pferdefreunde, dem VRV Heiligenstedten-Krempermarsch und dem RV Breitenburg zwei Tage lang auf die Beine gestellt hatten, gab es Lob aus berufenem Munde. „Wir haben zwei tolle Tage verlebt“, stellte die Reiterbund-Vorsitzende Bettina Rickers-Haß heraus und ergänzte: „Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu organisieren, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Alles habe geklappt. Ausdrücklich gelobt wurden von Bettina Rickers-Haß die Aktiven, Breitensportler ebenso wie Leistungssportler: „Wir haben von ihnen tolle Leistungen gesehen.“ Honoriert wurden die Präsentationen der Aktiven auf dem Rücken ihrer Pferde mit großem Beifall durch das zahlreich erschienene Publikum.

Nach der Siegerehrung zufriedene Gesichter auf vielen Seiten: Mareike Hahn, Longenführerin des RuFV Nutteln, bezeichnete das Abschneiden ihrer Voltis als „gut“. Insbesondere die Einzelsiege von Beeke Böge und Jannika Randschau seien keine Selbstverständlichkeiten gewesen. Gründe: Das Voltipferd Dressage Damereus, auf dem Jannika Randschau turnte, war innerhalb der Saison zwei Monate lang verletzt und läuft erst seit zwei Wochen wieder. Und der Vierbeiner Ambroso, auf dem Beeke Böge als Kreismeisterin schöne Bilder zeigte, wird von den Nuttelner Pferdesportlern erst seit kurzer Zeit eingesetzt. Grund zur Freude hatten also beide: Jannika Randschau auch deshalb, weil es ihr gelang, sich den Kreismeistertitel in der Kleinen Tour nun schon zum dritten Mal hintereinander zu erobern. „Ich bin stolz, dass alles so gut geklappt hat und ich die Leistungen wie im Training zeigen konnte“, sagte sie. Von einem überraschenden Sieg sprach Beeke Böge. „Ambroso ist neu dabei. Für ihn ist es erst der zweite Start.“

In Feierlaune waren auch die Breitenburger: „Erstmals haben wir bei einer Kreismeisterschaft so viel gewonnen, aber diesmal hatten wir auch deutlich mehr Glück als in der Vergangenheit“, befand Anke Granow.

Verlassen konnte sich die Trainerin innerhalb des Turniers auch auf Janina Fisser im Einzelwettbewerb der Großen Tour. Die Voltigiererin, die sich an Prüfungen der Klasse S beteiligt, startete vor wenigen Wochen bei einem international besetzten Wettbewerb in Schweden und wurde in Teilprüfungen Erste und Zweite und am Ende insgesamt Sechste. Trotz der „zwei bis drei kleinen Wackler“ innerhalb ihrer Kür bezeichnete Janina Fisser ihren Auftritt in Kellinghusen als „gute Vorbereitung auf die Norddeutschen Meisterschaften“, die Ende September im ostfriesischen Timmel für sie folgen werden.

In Sachen Kreismeisterschaft wird es eine Änderung geben. Organisieren wird die Titelkämpfe im Mai der RV Breitenburg bei seinem Turnier in Ottenbüttel. Zudem sind die Verantwortlichen im „Team Steinburg“ darüber übereingekommen, dass die angeschlossenen Vereine weitere Voltigierturniere zu anderen Terminen ausrichten wollen. Anke Granow: „Das Plan ist, im Kreis Steinburg wieder mehr regional ausgerichtete Turniere anzubieten als in der Vergangenheit.“