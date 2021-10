Fussball-Kreisliga Süd-West : Rückschlag für Rot-Weiß Kiebitzreihe

RWK unterliegt SG Blau-Weiß Holstein mit 1:2

30. Oktober 2021, 19:22 Uhr

Kiebitzreihe | In der Fußball-Kreisliga Süd-West musste Rot-Weiß Kiebitzreihe überraschend einen Rückschlag hinnehmen. Mit 1:2 (0:1)-Toren unterlagen die Steinburger am Sonnabend der SG Blau-Rot Holstein.

Mann des Tages in Kiebitzreihe war Gästekeeper Andre Koop, der die Kiebitzreiher schier zur Verzweifelung brachte „Das war fast schon überirdisch“, berichtete RWK-Trainer Patrick Bethke. Seine Mannschaft kam zunächst schwer in Gang und geriet durch einen zweifelhaften Foulelfmeter (Sören Flemmer, 26.) in Rückstand. Danach jedoch entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor mit etlichen Chancen für die Hausherren, von denen Jonas Wagner (64.) aber nur eine nutzte. Jesse Oppermann (70.) schoss die SG mit dem 1:2 zum Sieg, den Keeper Koop danach festhielt.

Tore: 0:1 Flemmer (26./Foulelfmeter), 1:1 Wagner (64.), 1:2 Oppermann (70.).