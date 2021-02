Fussball-Kreisliga Süd-West : Rene Grundler bleibt Coach beim SC Hohenaspe

Trainer und Verein wollen den erfolgreichen Weg fortsetzen.

Hohenaspe | Fußball-Kreisligist SC Hohenaspe hat trotz der corona-bedingten Zwangspause den Blick in die Zukunft gerichtet und den Vertrag mit Liga-Trainer Rene Grundler (45) um ein weiteres Jahr verlängert. „Rene Grundler steht dem HSC auch in der Saison 2021/22 weiterhin zur Verfügung“, meldet Hohenaspes Sprecher Michael Hahn. Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg, der mit dem aktuell größten Erfolg, dem Aufstieg in die Kreisliga erreicht wurde, fortzusetzen. In der aktuellen Tabelle der Kreisliga belegen die Hohenasper, die von Grundler seit 2018 gecoacht werden, den neunten Tabellenrang. HSC-Vorsitzender Thomas Fuchs und der Liga-Trainer verständigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus. Michael Hahn: „Der Verein und die Mannschaft freuen sich über dieses Ergebnis.“