Hallenfussball : Reher zum Auftakt gegen Heiligenstedten

Schon in zweieinhalb Wochen läuft das Nordsport-Westküstenturnier als erstes Kicker-Event in der Halle.

von Reiner Stöter

04. Dezember 2018, 16:06 Uhr

Die Winterpause im Fußball ist da und mit Spannung werden nun die Hallenevents erwartet. Der erste große Budenzauber startet bereits in zweieinhalb Wochen in der Itzehoer Lehmwohldhalle. Am 22. Dezember steht das Nordsport-Westküstenturnier auf dem Programm. Das Eröffnungsspiel werden um 14 Uhr Ausrichter FC Reher/Puls und der TSV Heiligenstedten bestreiten. Das ergab gestern die Auslosung der Vorrundenguppen beim neuen Sponsor Nordsport in Rellingen. Teamsport-Leiter Michael Kölln und Mitarbeiterin Sarah Timm hatten die Lose gezogen.

Was die beiden ausgelost haben, verspricht einen hochinteressanten Nachmittag. In der Gruppe 1 spielen neben Landesligist FC Reher/Puls und Kreisligist TSV Heiligenstedten noch der Oberliga-Zweite Heider SV und die Tabellenführer der Verbandsliga und Kreisliga West SG Geest 05 und Alemannia Wilster.

Die Gruppe 2 hat es ebenso in sich: Hier stehen sich Oberliga-Schlusslicht TSV Lägerdorf, die beiden Landesligisten BSC Brunsbüttel und VfR Horst, Verbandsligist VfL Kellinghusen sowie das Kreisligateam von Fortuna Glückstadt gegenüber. Als Gruppenköpfe waren Heider SV und Pokalverteidiger BSC Brunsbüttel gesetzt.

Michael Kölln durfte mit der Zuteilung seiner Glückstädter Fortuna in Gruppe 2 zufrieden sein. Der 50-jährige Teamsportleiter bei Nordsport hat das Turnier mit seinem Club selbst schon zweimal gewonnen. 2004 und 2006 hatte die Fortuna die Nase vorn. „Diesmal sind wir zwar nur Außenseiter, aber vielleicht für eine Überraschung gut“, so Kölln. Seine 22-jährige Kollegin konnte dagegen wenig zu den Mannschaften zu sagen. Fußball sieht sie eigentlich nur im Fernsehen, wenn die Bundesliga spielt. Sarah Timm kennt sich als aktive Reiterin besser auf Pferderücken aus.

Gespielt wird in der Lehmwohldhalle auch diesmal wieder nach Futsalregeln, aber auf große Tore. Diese Variante hat sich in den vergangenen Jahren absolut bewährt. Es fallen viele Tore und genau das wollen die Zuschauer sehen.