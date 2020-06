Fußball-Saisonplanung : Reher/Puls verzichtet auf Landesliga

FC hat erste Mannschaft für die Verbandsliga gemeldet

von Reiner Stöter

12. Juni 2020, 13:12 Uhr

Reher | Geordneter Rückzug: Der FC Reher/Puls wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Fußball-Landesliga antreten. Der Club hat sein Team aus der Spielklasse zurückgezogen und stattdessen für die Verbandsliga gemeldet

Analyse

Am vergangenen Mittwoch waren die Vereinsverantwortlichen mit dem Mannschaftsrat der 1. Mannschaft, sowie allen Trainern der Herrenteams zusammengekommen, um die personelle Situation zu analysieren. Dabei ging es vor allem darum, eine Entscheidung hinsichtlich der Mannschaftsmeldungen zu treffen. Das Ergebnis bestätigte die Gerüchteküche der vergangenen Wochen und war deshalb nicht wirklich eine Überraschung:

1. Die erste Mannschaft verzichtet auf ihr Startrecht in der Landesliga und meldet für die Verbandsliga.

2. Die zweite Mannschaft nimmt ihr Aufstiegsrecht wahr und meldet für die Kreisklasse A.

3. Die dritte Mannschaft verzichtet auf einen Aufstieg und spielt weiterhin in der Kreisklasse C.

Zu kleiner Kader

„Die Entscheidung hinsichtlich des Verzichtes auf die Landesliga ist dem FC nicht leicht gefallen, hat sich aber in den letzten zwei Wochen im Ergebnis abgezeichnet“, erklärt Klaus-Peter Wiesenberg, Vorsitzender des TSV Reher. Bereits in der vergangenen Spielzeit, wäre es ohne den Saisonabbruch und dem daraus resultierenden Nichtabstieg, sehr wahrscheinlich zu einem sportlichen Abstieg gekommen. Zusätzlich werde der schon in der abgebrochenen Spielzeit für eine Landesligamannschaft zu kleine Kader, in der neuen Saison durch die Abgänge der Spieler Mirco Göttsche, Joshua Seider, Timo Kasch und Thies Michaelis dezimiert“, so Wiesenberg weiter. „Dem gegenüber stehen zwar bis zum heutigen Tage, mithin kurz vor Meldeschluss, die Zusagen von Marco Schön (Torwart, fängt nach einer Pause wieder an), Felix Ploog (Tura Meldorf A- Jugend), Sascha Behrens und Erik Hinrichsen (beide SG Holstein A-Jugend).

Desweiteren sei geplant, nach einer gemeinsamen Saisonvorbereitung der ersten und zweiten Mannschaft, einen festen Kader für die erste Mannschaft heraus zu kristallisieren und die Durchlässigkeit von zweiter zu erster Mannschaft und umgekehrt zu steigern. „Diese Möglichkeit der Kaderplanung, wäre unserer Auffassung nach für eine Landesligamannschaft nicht praktikabel , da das Leistungsgefälle von der A-Klasse zur Landesliga zu gravierend ist.“ Im Übrigen hätten die Verantwortlichen des FC, bei dem Versuch neue Spieler für das Landesligateam zu gewinnen, erneut feststellen müssen:

Spieler mit Geld anzulocken komme jedoch für den Reher/Puls nicht in Frage. „Letztendlich war es eine schwierige Entscheidung, die keinerlei Anspruch darauf erhebt, die richtige gewesen zu sein“, sagt Wiesenberg. „In der Hoffnung, dass unsere Fans das so akzeptieren, uns treu bleiben und unsere Mannschaft auch in der Verbandsliga unterstützten, werden wir versuchen uns in dieser Spielklasse zu konsolidieren, um dort eine gute Rolle zu spielen.“