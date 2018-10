Fussball-Landesliga Schleswig : Reher/Puls ist gefordert

Der FC gastiert in Büdelsdorf, während der VfR Horst in Eckernförde seine Pleitenserie beenden will.

von schö

19. Oktober 2018, 14:26 Uhr

Gegner aus dem oberen Drittel der Fußball-Landesliga Schleswig fordern am heutigen Sonnabend den FC Reher/Puls (beim Fünften Büdelsdorfer SV) und den BSC Brunsbüttel (gegen den Dritten TuS Jevenstedt) heraus. Der VfR Horst hofft am Sonntag beim Eckernförder SV auf ein Ende der Negativbilanz von zuletzt drei Spielen ohne Punkt und Tor.

Büdelsdorfer TSV – FC Reher/Puls (Sonnabend 14 Uhr). „Heute noch ein Sieg in Büdelsdorf und dann haben wir am kommenden Sonnabend ein tolles Spitzenspiel zu Hause gegen Tabellenführer Husum“, plant Bernd Lintelow, Sprecher des FC, schon ein wenig voraus. Das Selbstvertrauen im Kader von Reher/Puls ist groß, drei Punkte fest eingeplant. Thies Michaelis wird urlaubsbedingt fehlen. Dafür ist Mirco Göttsche wieder mit an Bord.

BSC Brunsbüttel – TuS Jevenstedt (Sonnabend 16 Uhr). Nach einem leicht verpatzten Start mit zwei Niederlagen zu Beginn der Saison hat sich der BSC mit neun ungeschlagenen Spielen und nur noch einer weiteren Niederlage in Husum (0:1) sehr gut entwickelt. Gegen Jevenstedt könnte die Rohwedder-Elf mit einem weiteren Sieg bereits die 20-Punkte-Marke knacken und Tuchfühlung zum oberen Drittel aufnehmen. „Wir wollen unsere Serie natürlich verteidigen“, sagt Trainer Axel Rohwedder, der die Jevenstedter dennoch in leichter Favoritenstellung sieht. Personell gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Änderungen.

Eckernförder SV – VfR Horst (Sonntag 15 Uhr). Die Horster wollen endlich den herbeigesehnten Sieg nach längerer „Durststrecke“ einfahren. „Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, bin ich überzeugt, dass uns das auch gelingen wird“, stahlt VfR-Trainer Florian Rammer Optimismus aus. Personell muss er zwar auf die beruflich verhinderten Tim Eymers und Dennis Muja verzichten, kann darüber hinaus aber aus dem Vollen schöpfen.