Fussball-Landesliga : Reher/Puls gewinnt verdient

FC lässt TSV Rantrum beim 3:0 keine Chance.

von Michael Lemm

09. September 2018, 18:43 Uhr

Im oberen Drittel der Fußball-Landesliga Schleswig hat sich der FC Reher/Puls mit dem 3:0 (1:0) gegen den TSV Rantrum erst einmal festgesetzt. „Bei uns läuft es momentan einfach“, freute sich FC-Sprecher Guido Bolln über den nächsten Sieg, der gegen die Nordfriesen aufgrund der zweiten Halbzeit vollkommen verdient ausfiel.

Der Gastgeber fand sofort gut in die Partie und hatte nach fünf Spielminuten gleich zwei gute Gelegenheiten zur Führung. Jeweils nach Eckbällen scheiterten allerdings hier noch Andreas Tank und Gerryt Rathke, wobei die TSV-er bei der zweiten Chance auf der Linie klären mussten.

Im weiteren Verlauf kamen die Nordfriesen dann besser ins Spiel und wurden deutlich stärker. Kopfbälle von Marvin Theede (20., 24.) verfehlten ihr Ziel nur knapp. Timo Kasch rettete für den FC auf der Linie. In der 39. Minute ging Reher/Puls in Führung. Gerryt Rathke versenkte einen zu kurz abgewehrten Eckball von Thies Göttsche aus dem Hintergrund.

Im zweiten Durchgang kam von Rantrum dann nicht mehr viel. Die Gäste ließen Ideen und Power vermissen. Allerdings stand die Defensive der Hausherren auch sehr sicher und ließ nichts anbrennen.

Andreas Tank (64.) sorgte mit dem 2:0 im Nachsetzen, nachdem TSV-Keeper Lev Meesenburg den ersten Schuss von Tank nicht festhielt, praktisch für die Vorentscheidung. Mit einem berechtigten Handelfmeter nach unglücklichem Handspiel des Rantrumers Jakob Spreckelsen, den FC-Kapitän Andre Albers sicher verwandelte, erhöhte der Gastgeber auf 3:0. Vom Gegner ging nun keine Gefahr mehr aus, so dass der FC Reher/Puls den Sieg sicher nach Hause fahren konnte. „Wir sind hier alle sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Zurzeit ist bei uns auch alles an Deck, so dass Trainer Carsten Hinrichsen komfortabel aus dem Vollen schöpfen kann. Das war nicht immer so“, resümierte Guido Bolln. Trainer Carsten Hinrichsen zog ebenfalls ein positives Fazit: „Ein aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter Erfolg.“

FC Reher/Puls – TSV Rantrum 3:0 (1:0)

FC Reher/Puls: Rohweder – Tank, Büch, O. Dau, Rathke. T. Michaelis (77. Sievers), Seider, A. Albers (86. Vehrs), M. Göttsche (27. T. Albers), T. Göttsche, Kasch.

TSV Rantrum: Meesenburg – O. Flatterich, Grabowski, Harring, H. Flatterich (46. Spreckelsen), Meier, Krause (46. Lorenzen), L. Michaelis (68. Bruhn), Clausen, Jessen, Theede.

SR:Jannik Stach (Tarp)

Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Rathke (39.), 2:0 Tank (64.), 3:0 A. Albers (78./Handelfmeter).