Fußball-Kreispokal : Reher-Pleite in Hohenaspe

Landesligist unterliegt beim A-Klässler mit 1:2

von Reiner Stöter

11. Juli 2019, 13:35 Uhr

Hohenaspe | Erste große Überraschung gleich im ersten Spiel der 1. Hauptrunde im Fußball-Kreispokal: Landesligist FC Reher/Puls strauchelte in der auf Mittwoch vorgezogenen Partie mit 1:2 (0:1) beim A-Klässler SC Hohenaspe. Trotz Führung kurz vor dem Halbzeitpfiff mussten die hochfavorisierten Gäste am Ende die Segel streichen, weil ihnen die Hohenasper vormachten, wie effektive Chancenverwertung aussieht.

Reher/Puls-Trainer Carsten Hinrichsen hatte schon geahnt, dass es für sein Team in Hohenaspe in die Hose gehen könnte: „Die Jungs sind mehr auf Airbeat-Festival konzentriert, als auf Fußball. Dann muss man sich nicht wundern, wenn das hier schief geht.“ Das Musikfestival in Neustadt-Gleve war auch einer der Gründe, warum die Partie vorverlegt worden war. „Am Wochenende hätten wir deswegen keine Mannschaft vollbekommen“, so Hinrichsen. Aber auch am Mittwoch waren Leistungsträger wie Andre Albers oder Julian Büch schon Richtung Mecklenburg-Vorpommern abgereist. Als Entschuldigung ließ der FC-Coach das Fehlen einiger Akteure aber nicht gelten, denn sein Team habe einfach schlecht gespielt.

Anders die Gastgeber, die sich auch ohne mehrere Stammkräfte hervorragend auf den Gegner eingestellt hatten. Die Räume waren so zugestellt, dass Reher/Puls mit seinem behäbigen Spiel kaum in der Lage war, Torchancen zu kreieren. Dennoch hätte Timo Albers den Favoriten schon früh in Führung bringen können, doch nachdem er Hohenaspes Torhüter Rene Meyer schon ausgespielt hatte, traf der FC-Kapitän nur das Außennetz.

Die Gastgeber deuteten danach bei einigen Nadelstichen bereits an, wie gefährlich sie sein können. Noch verfehlten Lasse Storm (11.) und Neuzugang Vladimir Mostovoj (22.) aber das Tor. Dass der Favorit dann kurz vor der Pause doch in Führung ging, lag auch daran, dass Lasse Dau den Ball nach einem Abwehrfehler maßgerecht von den Hohenaspern auf den Kopf serviert bekam und keine Mühe hatte, zum 1:0 einzunetzen.

Im zweiten Durchgang bestimmte Reher/Puls zunächst eindeutig das Geschehen, verpasste es aber nachzulegen, weil im Angriff einfach die Durchschlagskraft fehlte. Als Hohenaspes Torjäger Lasse Storm dann bei der ersten gefährlichen Situation nicht richtig am Torschuss gehindert werden konnte, war Philipp Hübner zur Stelle und verwertete den Abpraller zum 1:1-Ausgleich. Wie gelähmt schauten die Gäste kurz darauf zu, wie Jonas Pohlmann mit einer Maßflanke Lasse Storm bediente, der sich die Chance nicht entgehen ließ und zum 2:1 einköpfte. Rehers Ausgleichsbemühungen verliefen danach im Sande, weil auch die nötige körperliche Fitness fehlte, um die kampfstarken Gastgeber entscheidend auszuspielen.

„Bei uns hat jeder für jeden gekämpft. Es war eine tolle Mannschaftsleistung“, freute sich Hohenaspes Trainer Rene Grundler. Er habe mit seinem Team in diesem Jahr viel vor, das sei ein guter Anfang, so Grundler, dessen Ziel der Aufstieg in die Kreisliga ist.

Statistik





SC Hohenaspe: R. Meyer – Salander, Hübner, Storm, Granow, Pohlmann (80. N. Meyer) , Mostovoj, Schulz, Kunzmann, Trautmann, K. Tiedemann (75. F. Tiedemann)

FC Reher/Puls: Rohweder – Knoll (70. Schulz), Tank, O. Dau, Rathke, L. Dau (46. Seider), T. Albers, Michaelis (46. Mertens), M. Göttsche, T. Göttsche, Kasch

Schiedsrichter: Neuhoff (ABC Wesseln)

Zuschauer: 220

Tore: 0:1 L. Dau (45.), 1:1 Hübner (65.), 2:1 Storm (69.)