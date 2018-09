Degen-Landesmeisterschaft : Rasmus Linow gewinnt bei den Junioren

Itzehoer Fechter sichern sich weitere gute Platzierungen.

01. September 2018, 08:08 Uhr

Mit Erfolg starteten die Fechter des SC Itzehoe bei den Degen-Landesmeisterschaften der Junioren und Aktiven in Bad Segeberg.

Im Starterfeld der Juniorenfechter bei den Landesmeisterschaften in Segeberg ging nach zwei Vorrunden Rasmus Linow mit allen Siegen an Nummer zwei gesetzt, in das K.O. der besten 16 Fechter. Dort traf er über ein Freilos auf William Fermohr (FG Segeberg) den er glatt mit 15:3 besiegte. Im Halbfinale traf Rasmus Linow auf seinen Jahrgangskonkurrenten Ben Borowski (FG Segeberg). Diese Gefecht dominierte Rasmus Linow deutlich und ging mit 15:10 Treffern in den Finalkampf. Diszipliniert setzte er dort die Anweisungen seines Trainers und Vaters Holger Linow um, schlug Bendix Kelpe (FG Segeberg) mit 15:9 und sicherte sich souverän den Landes-Junioren-Einzeltitel. Damit bestätigte er Rang eins in der Landesranglisten in der Altersklasse U 20.

Im Damendegen traf die SCI-Fechterin Keona Carado als Achte nach zwei Vorrunden im K.O. der besten 16 zunächst auf Emilie Wrage vom Elmshorner MTV. Nach einem klaren Sieg und anschließendem Krimi gegen ihre Vereinskameradin Clara Schoof, das Carado mit 15:14 für sich entschied, stand ihr auf der Planche Mascha Hamel (FG Segeberg) im Halbfinale gegenüber. Dort musste die Itzehoerin jedoch der Gegnerin den Vortritt lassen und kam am Ende auf Rang vier, nachdem sie auch ihr Gefecht um Bronze verloren hatte.

In den Team-Wettbewerben setzten sich die Itzehoer Mädchen (mit Clara Schoof, Keona Carado, Florin Sierk, Lisanne Ehlers) ebenso wie die Jungen (mit Rasmus Linow, Tobias Eckhardt, Nils Halbleib) in den Halbfinals jeweils gegen den Elmshorner MTV durch. Im Finale unterlagen beide Mannschaften jeweils gegen die Fechtgemeinschaft Segeberg, doch sowohl die Jungen (40:45) als auch die Mädchen (38:45) verkauften sich gut.

Am Folgetag wurden die Landesmeisterschaften der Aktiven (Ü20) durchgeführt. Das Damendegenfeld war überschaubar besucht, dennoch mussten die Fechter sehr viele Gefechte absolvieren. Clara Schoof, Keona Carado und Friederike Than belegten am Ende die Plätze 4, 5 und 6.

Im Herrendegen bestätigte Sascha Becker trotz eines nicht zufriedenstellenden neunten Platzes seinen zweiten Landesranglisten-Rang und hofft, sich wieder für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren zu können.

Aus den Itzehoer Reihen schafften es nur Rasmus Linow und Tobias Eckhardt, sich unter die besten acht Fechter vorzukämpfen. Im Viertelfinale unterlag Linow dem Segeberger Arne Richter, ehemaliger Euopa-Cup-Fechter. Im Gefecht um Platz fünf setzte er sich aber zum Abschluss gegen den für Pinneberg fechtenden Armenier Armen Arazya durch. Tobias Eckhardt folgte als Siebter.

Auch bei den Teamwettbewerben der Aktiven konnte sich der SC Itzehoe im Damendegenwettbewerb mit Clara Schoof, Keona Carado, Friederike Than, nicht gegen die FG Segeberg behaupten und wurde Zweiter. Im Wettbewerb der Männer gewann der SC Itzehoe mit Sascha Becker, Mads Esildsen, Tobias Eckhardt und Rasmus Linow im Halbfinale gegen Segeberg II mit 45:37. Im Finale ging der Titel jedoch klar mit 45:28 an die FG Segeberg I, und die SCI-Fechter holten sich die Vizelandemeisterschaft.



Weitere Itzehoer Platzierungen:

U20 Damendegen: 5. Friederike Than, 7. Clara Schoof, 11. Florin Sierk, 13. Lisanne Ehlers.

U20 Herrendegen: 11. Nils Halbleib.

Ü20 Herrendegen: 14. Mads Eskildsen, 15. Holger Linow.