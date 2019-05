Fußball : Quartett mit Heimrecht

Vor letztem Spieltag in den Landesligen alle Entscheidungen gefallen

von Reiner Stöter

24. Mai 2019, 13:23 Uhr

Itzehoe | Mit Ausnahme der gestrigen Partie des Absteigers VfR Horst beim Meister Husumer SV (Partie bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) haben alle übrigen Landesliga-Fußballteams des KFV Westküste am letzten Spieltag Heimrecht.



Landesliga Männer

Beide Teams waren zuletzt wenig erfolgreich. Während Reher/Puls seit dem 23. März auf einen Sieg wartet, war Satrup zuletzt am 20. April erfolgreich. Die Verletztenliste bei den Gastgebern ist auch am letzten Spieltag lang. Trainer Carsten Hinrichsen hat die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis zum Abschluss aber nicht aufgegeben und peilt einen Punktedreier gegen den ebenfalls schwächelnden Gegner an.

BSC Brunsbüttel – Gettorfer SC. (So., 15 Uhr; Hinspiel: 1:2). Seit der Klassenerhalt für die Schleusenstädter feststeht, ist die Luft raus. Trainer Axel Rohwedder war mit den Leistungen seiner Mannschaft zuletzt äußerst unzufrieden und fordert nun einen versöhnlichen Abschluss.



Landesliga Frauen

. Für die Gastgeberinnen dreht sich heute alles um die Meisterehrung. Das Spiel sieht Trainer Ole Rehder eher wie ein Freundschaftsspiel, denn letztlich geht es für beide Teams um nichts mehr.

SG Wilstermarsch – TuS Rotenhof. (Sbd., 16 Uhr; Hinspiel: 1:1). Beide Mannschaften sind zwar Tabellennachbarn, doch Rotenhof kann die Marschkickerinnen auch mit einem Sieg nicht von Rang fünf verdrängen. Die Gastgeberinnen könnten theoretisch zwar noch einen Platz nach oben klettern, dann müsste aber TuRa Meldorf gegen Schlusslicht Riewa verlieren, was eher unwahrscheinlich erscheint.