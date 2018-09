Fussball-Landesliga Schleswig : Punktgewinn für Brunsbüttel schmeichelhaft

BSC trennt sich auf eigenem Platz vom Eckernförder SV mit 1:1.

von shz.de

30. September 2018, 15:31 Uhr

Fußball-Landesligist BSC Brunsbüttel kommt zuhause gegen den Eckernförder SV im dritten Spiel in Folge nicht über ein Remis heraus. Erneut kassierten die Schleusenstädter ein spätes Gegentor zum 1:1 (0:0). Nach dem Anstoß taten sich beide Teams schwer, in die Partie zu finden. Es spielten sich viele Zweikämpfe im Mittelfeld ab, und Eckernförde lief die Brunsbütteler Aufbauspieler immer wieder an, sodass sich eine zerfahrene Partie ohne viele Torraumszenen entwickelte. Die etwa 100 Zuschauer sahen eine ereignisarme erste Halbzeit, in der beide Torhüter beschäftigungslos blieben.

In der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gastgeber etwas mehr am Drücker und mit etwas Hilfe der Eckernförder Defensive sprang in der 65. Minute ein Foulelfmeter für die Schützlinge von BSC-Coach Axel Rohwedder heraus. Gilian Jebens verwandelte den Strafstoß souverän und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. In der Folge bekamen die Gäste allerdings mehr und mehr Spielanteile und setzten Brunsbüttel in der Schlussphase nochmal unter Druck. Der BSC stellte den Betrieb ein und zeigte sich am Ende zu fahrig: Ein Foulelfmeter in der 85.Minute bescherte den Gästen den verdienten Punkt. Der eingewechselte Jan-Ole Jürgensen setzte den Schlusspunkt in einer Partie die symptomatisch durch zwei Elfmeter entschieden wurde. „Ein glücklicher Punkt für uns, da wir keinen Zugriff auf das Spiel hatten heute“, zeigte sich Axel Rohwedder enttäuscht über „eines der schlechteren Spiele“ aus Sicht der Dithmarscher.

BSC Brunsbüttel – Eckernförder SV 1:1 (0:0)

BSC Brunsbüttel: Suhn – Möller (66. Schmidt), Jebens, Klaassen, Drzimkowski, C. Ehlert, Tiedje (46. Tiedje), Wolter, Butzek, Niebuhr, M. Ehlert.

Eckernförder SV: Weynell- Zülsdorff (77. Behrens), Nommels, Altendorf, Medler, Horstmann (69. Witte), Apitz, Mohr, Knittel, Stoeterau, Engelbrecht (61.Jürgensen).

Schiedsrichter: Florian Lisiak (Friedrichsort).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Gilian Jebens (65.,Foulelfmeter), 1:1 Jan-Ole Jürgensen (85.,Foulelfmeter)