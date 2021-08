2. Runde Fußball-Kreispokal : Pokalverteidiger Reher/Puls fliegt gegen Heiligenstedten raus

FC unterliegt TSV im Verbandsligaduell mit 3:4 nach Verlängerung

von Reiner Stöter

01. August 2021, 12:28 Uhr

Der Titelverteidiger des Fußball-Kreispokal ist schon in der zweiten Runde ausgeschieden: Der FC Reher/Puls unterlag in einer dramatischen Partie dem TSV Heiligenstedten nach Verlängerung mit 3:4 (3:3, 0:2). Der Siegtreffer gelang den Gästen in Unterzahl, nachdem Nedim Smailhodzic verletzungsbedingt passen musste und Trainer Stefan Pohlmann sein Auswechselkontingent schon erschöpft hatte. Später musste auch noch Kapitän Jan-Niklas Zemke mit Krämpfen raus, aber der TSV brachte die letzten fünf Minuten der Partie mit neun Mann über die Runden.

In Puls sahen die Gäste schon zur Halbzeit wie der Sieger dieser Begegnung aus. Heiligenstedten bestimmte das Geschehen nach Belieben, führte absolut verdient durch Treffer des überragenden Lars Andresen (10.) und Jan-Niklas Zemke (17.) mit 2:0 und hatte bei einem Kopfball von Moritz Steinmann sogar die Riesenchance zum 3:0 (34.). „Wir waren im ersten Durchgang überhaupt nicht auf dem Platz und lagen verdient zurück“, bemängelte FC-Trainer Michael Rohwedder die Leistung seiner Elf und brachte nach dem Wechsel mit Ole Dau und Jan Pukallus zwei frische Kräfte. Rohweder muss seinem Team in seiner Pausenansprache aber auch Kampfgeist eingeimpft haben, denn die Gastgeber kamen wie verwandelt aus der Kabine. Mit dem böigen Wind im Rücken setzte der FC die Heiligenstedtener mächtig unter Druck und schafften mit einem Doppelschlag durch Sascha Behrens (48.) und Lasse Dau (50.) schnell den Ausgleich. Lasse Dau hatte wenig später sogar den Führungstreffer auf dem Fuß, als Timo Albers seinen Schuss an den Innenpfosten abfälschte, von wo der Ball aber wieder ins Spielfeld zurück prallte. Die Gäste waren sichtlich geschockt, stellten aber mit dem ersten guten Angriff im zweiten Durchgang, die Weichen wieder auf Sieg. Der eingewechselte Jan Davi spitzelte eine Hereingabe von Lars Andresen, der auch die Vorlage zum 0:2 gegeben hatte, an Torhüter Erik Wolfsteller vorbei ins Netz (70.). Jetzt lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den Andre Albers mit einem Kopfballtreffer in der Schlussminute der regulären Spielzeit zum 3:3 für die Gastgeber beendete.

In der Verlängerung hatten dann die Gäste trotz Unterzahl den längeren Atem. Dem ersatzgeschwächten FC, bei dem mit Tank, Göttsche, Mertens und Torhüter Rohweder vier Stammkräfte fehlten und der zur Halbzeit erst eingewechselte Ole Dau schon nach einer Viertelstunde passen musste, fehlte letzlich die Kraft um sich noch einmal entscheidend durchzusetzen. Christian Klatte sorgte schließlich nach Pass von Jorick Lucht für die Entscheidung (112.).

„Wir haben im Kollektiv überzeugt und am Ende auch verdient gewonnen“, freute sich TSV-Coach Stefan Pohlmann. Durch den desolaten Beginn in der zweiten Halbzeit, habe sein Team das Spiel aber noch einmal spannend gemacht. Gegenüber Michael Rohwedder war mit der Steigerung seines Teams in den zweiten 45 Minuten durchaus zufrieden. „Wir hätten aber den Schwung nach dem 2:2 mitnehmen und weiter Druck machen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen.“ Letztlich konnte Rohweder dem Ausscheiden aber auch etwas Positives abringen, denn nun hat sein durch Verletzungen gebeuteltes Team erst einmal eine Woche Pause, um zu regenerieren.