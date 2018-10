Leichtathletik : Pokale und Medaillen

Nach Abschluss des Steinburg-Cups freuen sich die Volksläufer auf die Siegerehrung im Itzehoer Kreistagssaal.

18. Oktober 2018, 18:06 Uhr

Mit dem Wilstermarsch-Lauf endete der sportliche Teil der Steinburg-Cup-Saison. Auf die Sieger sowie die Zweiten und Dritten in den Haupt- und Altersklassenwertungen wartet nun die Siegerehrung am 2. November in Itzehoe. Ab 18.30 Uhr erhalten die Besten im Kreistagssaal (Viktoriastraße) Pokale, Medaillen und Urkunden.

Punkte sammeln konnten die Aktiven bei neun Volkslaufveranstaltungen. Austragungsorte waren Herzhorn, Itzehoe, Glückstadt, Schenefeld, Brokstedt, Hohenaspe, Kellinghusen, Hohenlockstedt und Wilster. Um in die Wertung zu kommen, mussten dem Reglement nach mindestens vier Wertungsläufe beendet werden. Maximal bepunktet wurden sechs Rennen. Wer häufiger gestartet war, konnte im günstigsten Fall in den Genuss von Streichergebnissen kommen.

Aus organisatorischen Gründen war es nicht immer möglich, die Veranstaltungstermine so zu entzerren, dass in allen Fällen mindestens zwei Wochen Pause zwischen den Läufen lagen. Diese Situation wird sich leider auch im kommenden Jahr nicht verbessern.

Die Statistik weist aus, dass in den Hauptklassen lediglich Patrick Hintze (Schüler) und Tobias Klähn (männliche Jugend) ihren Titel vom Vorjahr verteidigen konnten. Mit Rieke Friedrichs (Frauen), Robin Muxfeldt (Männer), Uwe Fleischer (Masters), Astrid Fischer (Masters), Alexa Michaelsen (Schülerinnen) und Victoria Grüning (weibliche Jungend) füllen neue Namen die Siegerlisten.

Wie hart um den Erfolg gerungen wurde, machen zwei Beispiele deutlich: In der männlichen Masterklasse sammelten Uwe Fleischer und Bernd Wiggers jeweils 1630 volle Punkte. Letztlich entschieden die Stellen hinter dem Komma über die Platzierung. Eng wurde es auch bei den Schülerinnen. Alexa Michaelsen und Caroline Than trennte am Ende nur ein Punkt.

Erfreulich: Mit dem Itzehoer Störlauf, dem Glückstädter Citylauf und dem Wilstermarsch-Lauf verfügt die Steinburger Volkslaufszene über drei Strecken, die amtlich vermessen sind. Dort gelaufene Zeiten sind also bestenlistenfähig. Dass diese guten Voraussetzungen geradezu gesucht werden, zeigte der jüngste Wilstermarsch-Lauf, bei dem insbesondere die Steinburger Johan Makoschey (17:21/M15), Patrick Hintze (18:07/M14), Leon Koch (19:48/M12), Alexa Michaelsen (21:29/W15) und Nilo Tolksdorf (22:09/M10) Landesspitzenzeiten für ihre Altersklassen liefen. Insofern bietet gerade der Steinburg-Cup talentierten Nachwuchsathleten viele Möglichkeiten, um sich auf schnellen Strecken in Szene zu setzen und nachhaltigen Erfolg zu haben.

Und noch etwas zeigte Wilster – und das gilt auch für alle anderen Veranstalter von Steinburg-Cup-Rennen: Nur ein motivierter Organisationsstab – unterstützt von vielen ehrenamtlichen Helfern – ist in der Lage, Großveranstaltungen reibungslos durchzuführen. Den Nutzen haben die Spitzensportler ebenso wie die, die aus Spaß an der Freude laufen. Dass der Ausdauersport bis ins hohe Alter praktiziert werden kann, machten zwei 80-Jährige in Wilster deutlich: Rolf Frank (LT Happy Feet) und Richard Sühl (MTV Wilster) zeigten über fünf Kilometer, dass sie mit Zeiten von 33:26 beziehungsweise 35:44 Minuten immer noch gut zu Fuß sind und noch lange nicht zum alten Eisen zählen.