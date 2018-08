Pokal: Auftakt zur ersten Runde

von Michael Lemm

Nach der Vorrunde vom Sonntag geht es im Fußball-Kreispokal der Frauen nun auch für die übrgen Mannschaften so richtig los. Den Auftakt machen bereits am heutigen Dienstag (ab 19 Uhr) der TSV Nordhastedt und Landesligist Heider SV. Die anderen Teams auf Verbandsebene sind dann mit ihren Auswärtsaufgaben am Mittwoch an der Reihe. Ab 19 Uhr erwartet die SG Sarzbüttel/Süderholm den Landesligisten SG Wilstermarsch. Klassenkonkurrent SV Neuenbrook/Rethwisch muss sich ab 19.30 beim letztjährigen Absteiger VfR Horst behaupten.

Heimrecht haben am Mittwoch der SV Peissen (ab 18.30 Uhr gegen SG Eider 06) und die SG Hohenaspe/LoLa (gegen Merkur Hademarschen). Reisen muss dagegen die SG Kellinghusen-Bramstedt zur SG St. Michel/Barlt (alle ab 19 Uhr). Alle Ansetzungen sind unten im Terminkalender zu finden.