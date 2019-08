Fussball-Landesliga Schleswig : Perfekter Saisonstart für Reher/Puls

Der FC landet mit dem 4:2 gegen Hohenwestedt den dritten Sieg im dritten Spiel.

von Michael Lemm

11. August 2019, 18:24 Uhr

Puls | Mit dem 4:2 (1:1) im Nachbarduell gegen den MTSV Hohenwestedt feiern die Kicker des FC Reher/Puls den dritten Sieg im dritten Spiel und sorgen damit in der Landesliga Schleswig für einen perfekten Saisonstart. „Offensichtlich hat es der Trainer rechtzeitig geschafft, die Truppe wieder richtig heiß zu machen“, sagte FC-Pressesprecher Guido Bolln.

Bei toller Derbykulisse waren beide Teams in dem äußerst fairen Spiel zunächst darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. „Sie taten offenbar gut daran. Denn sobald Fehler passierten, wurde es auf beiden Seiten sofort gefährlich.“ So nutzte MTSV-Kapitän Marcel Pinkert die erste nennenswerte Offensivaktion der Partie zur Gästeführung, als er in der 14. Minute unhaltbar einen Freistoß von Matthias Landt einköpfte. In der Folge wurde Reher munterer: Zunächst köpfte Thies Göttsche eine Seider-Flanke direkt in die Arme von Hohenwestedts Keeper Mollenhauer (23.). Zehn Minuten später jedoch nutzte er ein Missverständnis in der MTSV-Abwehr zum Ausgleich. Rehers Torschütze hatte zudem gute Möglichkeiten zur FC-Führung (39., 42.). Auf der Gegenseite musste Timo Kasch gegen Falko Möller (43.) retten.

Nach Wiederbeginn kamen die Gastgeber wacher und mit mehr Biss aus der Kabine. „Das hat letztlich den Ausschlag für den verdienten Sieg gegeben“, befand Guido Bolln. Timo Albers (47., 60.) und Mirco Göttsche (56.) drückten die Steigerung der Gastgeber auch in Zahlen aus. Die Vorbereiter waren Thies Göttsche und Andre Abers, zudem hatten Andreas Tank und Andre Albers weitere gute Chancen. Erneut Pinkert (70.) traf beim MTSV nur noch zur Ergebniskosmetik.

FC Reher/Puls – MTSV Hohenwestedt 4:2 (1:1)



FC Reher/Puls: Rohweder – Tank, Büch, Rathke, T. Albers, Michaelis (84. Knoll), Seider (86. Alter), A. Albers, M. Göttsche, Th. Göttsche, Kasch.

MTSV Hohenwestedt: Mollenhauer – Taedcke, Ubben, H. Gieseler, Möller, Sievers, Pinkert, M. Landt, Rathje (72. Barth), Brandt (60. Falkenhagen), Schnoor.

SR: Jacobs (Tönning)

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1 Pinkert (14.), 1:1 Th. Göttsche (33.), 2:1 T. Albers (47.), 3:1 M. Göttsche (56.), 4:1 T. Albers (60.), 4:2 Pinkert (70.).