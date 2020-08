1. Faustball-Bundesliga : Perfekter Saisonstart für Kellinghusens Frauen

VfLerinnen gewinnen erstes Qualifikationsturnier in Hannover

von Reiner Stöter

05. August 2020, 15:19 Uhr

Kellinghusen | Während in anderen Sportarten an Spielbetrieb noch nicht zu denken ist, werden im Faustball seit vergangenem Wochenende wieder Punktspiele bestritten. Dabei erwischten die Bundesliga-Frauen des VfL Kellinghusen einen perfekten Start in die stark verkürzte Feldsaison. In Hannover gewann das Team um Trainergespann Torbjörn Schneider und Marten Kabbe mit zwei 3:1-Siegen gegen Gastgeber TK Hannover und den TV GH Brettorf souverän das erste Qualifikationsturnier.

Das erste Spiel gegen die Gastgeberinnen begann nicht wie gewünscht. Patzer in Abwehr und Zuspiel sahen im ersten Satz Hannover knapp mit 11:9 im Vorteil. Im zweiten Satz lief es ähnlich, diesmal jedoch mit dem besseren Ende für die Kellinghusenerinnen (11:9). Im dritten Durchgang entwickelte sich das Spiel dann zu einem guten Bundesliga-Match. Es blieb allerdings eng, doch am Ende durften die Steinburgerinnen jubeln (13:11). Gute Abwehraktionen, ein immer besser funktionierendes Aufbauspiel und eine gut aufgelegte Schlagfrau Jacqueline Böhmker sorgten dann im vierten Satz (11:8) für die Entscheidung.

Gegen den TV GH Brettorf hatten die Kellinghusenerinnen im ersten Satz erneut das Nachsehen (5:11), steigerten sich dann jedoch immer mehr und waren dann nach knapp gewonnenem zweiten Durchgang (11:9) nicht mehr zu bremsen. Die gut vorgetragenen Angriffe verwandelten Jacqueline Böhmlker und Annika Jöns (Bruhn) trotz heftiger Gegenwehr souverän. In der Abwehr überzeugten darüber hinaus Lisa Maas, Katrin Wauer sowie Vemke Voß und im Aufbau Nadja Zühlke, so dass der VfL die folgenden Sätze mit 11:8 und 11:6 gewann. Nicht zum Einsatz gekommen war Nadine Zühlke.

Die teilweise guten Leistungen lassen die VfLerinnen guter Hoffnung in das zweite Qualifikationsturnier am 16. August gegen Jahn Schneverdingen und SV Moslesfehn gehen. Bei einem erneuten Gruppensieg würde Kellinghusen im Endspiel um die Nordmeisterschaft stehen. Für die Deutsche Meisterschaft sind die Steinburgerinnen als Gastgeber aber ohnehin qualifiziert. Die DM soll am 5./9. September auf dem Sportplatz an der Eichenallee stattfinden.

Für die VfL-Männer lief es in Brettorf nicht so gut. Lediglich gegen den Ahlhorner SV gab es einen glatten 3:0-Sieg. Gegen den TSV Hagen waren die Kellinghusener dagegen zuvor beim 0:3 chancenlos. Zum Abschluss ging dann auch noch die Partie gegen Gastgeber TV Brettorf nach großem Kampf knapp mit 2:3 verloren.