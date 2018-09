Fußball-Landesliga Frauen: : Partie gedreht

SG Wilstermarsch nach 0:2 noch 3:2 in Kiel

von shz.de

17. September 2018, 16:43 Uhr

Die Fußballerinnen der SG Wilstermarsch sind mit einem 3:2 (0:2)-Sieg von ihrer Auswärtspartie beim FC Kilia Kiel zurückgekehrt.

Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten zeigten die Marschkickerinnen in Kiel. Zunächst waren die Gastgeberinnen das tonangebende Team und läuferisch sowie technisch überlegen. Jannina Trüschel erzielte folgerichtig die Führung für die Heimelf, nachdem die SGW einen eigenen Einwurf leichtfertig dem Gegner vorlegte (30.). Majbritt Meenken und Corinna Looft scheiterten im Anschluss an FC-Torfrau Juliane Wittig und verpassten den Ausgleich (40., 43.). Stattdessen brachte Corinna Looft ihre Gegenspielerin tief in der Nachspielzeit im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Franziska Dorn zum 2:0 für die Kielerinnen (45+6.).

Mit einem ganz anderen Gesicht kam die SGW aus der Kabine und startete eine furiose Aufholjagd. Majbritt Meenken sorgte nach Flanke von Angie Kolbe für den Anschluss (58.) und legte nur wenige Minuten später auf Vorarbeit von Corinna Looft das 2:2 nach (65.). Die Gäste erspielten sich nun zahlreiche Gelegenheiten und Angie Kolbe drehte die Partie mit ihrem Treffer schließlich komplett (73.). Weitere Chancen blieben zwar ungenutzt, doch der Sieg geriet auch dank einer deutlich verbesserten Defensive nicht mehr in Gefahr.