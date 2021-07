2. Basketball-Bundesliga : Ole Friedrichs hofft auf ProA-Minuten bei den Itzehoe Eagles

20-jähriger Wilsteraner will seine Grenzen testen

Itzehoe | Er war in der vergangenen Saison der BARMER 2. Basketball Bundesliga eine feste Größe bei den Itzehoe Eagles, auch ohne viele Minuten auf dem Feld. Und in der ProA ist Ole Friedrichs nach dem Aufstieg weiter dabei: „Er hat sich einen Platz im Zwölferkader verdient“, sagt Eagles-Coach Patrick Elzie. Jüngstes Juwel Seit seinem ersten Jahr in Itzehoe habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.