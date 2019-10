Leichtathletik : Offene Kreismeisterschaft in Münsterdorf

Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig, um bei den Titelkämpfen im Crosslauf am 10. November teilzunehmen.

18. Oktober 2019, 13:55 Uhr

Münsterdorf | Der Kreisleichtathletikverband Steinburg (KLV) veranstaltet seine offenen Meisterschaften im Crosslauf am Sonntag, 10. November, im Münsterdorfer Wald. Der KLV macht darauf aufmerksam, dass auch Aktive aller Altersklassen mitmachen können, die keinem Verein angehören oder anderen Sportarten nachgehen.

Gestartet werden fünf Läufe: 11.30 Uhr – 2.500 Meter für U20/U18 (m/w), Frauen, Männer, SeniorInnen; 11.55 Uhr – 900 Meter für U10/U8 (m/w); 12.10 Uhr – 1.600 Meter für U12 (m/w); 12.30 Uhr – 2.500 für U16/U14 (m/w); 13.00 Uhr – 6.400 Meter für U18/U20 (m/w), Männer, Frauen, SeniorInnen. Start und Ziel befinden sich im Bereich der Sporthalle des Münsterdorfer SV (Mühlenstraße 31).

Gemeldet werden kann schriftlich an den KLV (Marion Michalczyk, Dorfstraße 50, 25569 Kremperheide; Telefon: 04821/883483 – Mail: klv_steinburg@web.de) sowie über die Homepage des MSV (www.münsterdorfer-sv.de) oder über die Leichtathletik-Datenverarbeitung mit den Verbindungsdaten http://ladv.de/schleswig-holstein. Meldeschluss ist am Montag, 4. November 2019. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Eine Besonderheit besteht für die Vereine, die dem KLV angeschlossenen sind: Sie sind aufgefordert, alle Teilnehmer in Sammellisten zu melden.

Die Startgebühren betragen – für Schüler (U16 + jünger): 3,00 Euro; für Jugendliche (U20/U18): 3,00 Euro; für Erwachsene: 5,00 Euro; für Nachmeldungen 3,00 Euro extra. Die Bezahlung erfolgt bis zum 6. November auf das Konto des KLV bei der Sparkasse Westholstein (IBAN: DE66 2225 0020 0120 0123 39; BIC: NOLADE21WHO).