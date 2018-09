Handball-Vorschauen : Nur Horst mit Heimrecht

Aus dem Trio der klassenhöchsten Steinburger Handball-Teams läuten die SH-Liga-Männer der HSG Horst/Kiebitzreihe das Wochenende mit einem Heimspiel ein.

von Michael Lemm

20. September 2018, 16:26 Uhr

Oberliga Männer

SG Wift – MTV Herzhorn. Die SG Wift gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Herzhorner Oberliga-Handballer: In den vergangenen Jahren gab es in Neumünster nur ziemlich selten etwas für den MTV zu holen. Das wollen die Schützlinge von Trainer Manfred Kuhnke am Sonnabend (Anpfiff 17 Uhr; KSV-Halle am Hansaring) dringend ändern. „Dafür müssen wir aber wie beim 31:27 gegen St. Pauli den Kampf annehmen, sonst wird es schwer“, ist der Herzhorner Trainer sicher. Allerdings haben die Männer von der Elbe wiedergefundene Stärken in die Waagschale zu werfen. Mit kompromissloser Abwehr zog man zuletzt St. Paulis Offensive den Zahn und war auch in der Lage, schnell auf Attacke umzuschalten.

SH-Liga Männer

HSG Horst/Kiebitzreihe – TSV Altenholz II. Es ist sicher keine Übertreibung, den SH-Liga-Handballern der HSG Horst/Kiebietzreihe einen fehlgeschlagenen Saisonstart zu attestieren. Drei Niederlagen und 0:6 Punkte für ein Team, das unter die Top Fünf will, sprechen eine klare Sprache. Am Freitag (Anpfiff: 20.30 Sporthalle Horst) sollen gegen den TSV Altenholz II endlich die ersten Punkte geholt werden. Allerdings wird den Südsteinburgern Mirko Hahn sowohl dabei wie auch für die nächsten acht Wochen wegen eines Mittelhandbruchs fehlen.

SH-Liga Frauen

TSV Alt Duvenstedt – MTV Herzhorn. Vor der Partie in Alt Duvenstedt ist MTV-Trainer Olaf Winter nicht zu beneiden. „Wenn es ganz blöd läuft, fehlen mir am Sonnabend sieben Spielerinnen.“ Aus unterschiedlichsten Gründen fehlen Lina und Jule Hinze, Mareike Hoffmann, Carina Bielefeldt und Sarah Winkowski, auch Joele Riedeberger und Antonia Detjens könnten noch ausfallen. Aber immerhin kann Winter auf Routinier Maike Langenberg bauen, ihr blieb nach der Roten Karte vom Wochenende eine Sperre erspart. So sollen jetzt eben die Verbliebenen das Bestmögliche im Rendsburger Vorort erreichen und die Bilanz von 2:2 Punkten ins Positive wenden (Anpfiff: 19.30 Uhr).