Handball-Landesliga Männer : Nur fünf Tore für Horst/RWK nach der Pause

Der ambitionierte Steinburger Aufsteiger verliert mit 18:21 auch beim HC Treia/Jübek.

von shz.de

22. Oktober 2018, 16:20 Uhr

Mit einem 18:21 (13:10) beim Tabellennachbarn HC Treia/Jübek traten die SH-Liga-Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe die Heimreise an.

Dabei hatten die Haie einen guten Start in die Partie, vor allem in der Abwehr. Zudem gingen die Krieter-Schützlinge dank der Treffer von Robert Schulze, Jonas Jermies und Daniel Liedtke mit 3:0 (8..) in Führung. Auch in der Folge dominierte Horst/Kiebitzreihe bis zur Pause über 5:1 (11.), 8:5 (18.) und 11:7 (25.) das Spielgeschehen. Sebastian Krohn 13:10-Pausenstand. Leichtsinnige Chancenverwertung verhinderte eine höhere Führung.

Der Start in Durchgang zwei misslang komplett. Die Gastgeber glichen zum 13:13 (35.), und Jan Francis Stefan vergab einen Siebenmeter. Das Niveau der Partie verflachte; keine Mannschaft erarbeitete sich Vorteile. Nach dem 15:15 (45.) gelang den Krieter-Schützlingen im Angriff so gut wie nichts, sie scheiterten reihenweise am HC-Torhüter. In der zweiten Hälfte gelangen den Gästen nur fünf Tore, somit ist die 18:21-Niederlage gegen einen keineswegs hochklassigen Gegner folgerichtig. Zudem vergab die HSG einen weiteren Siebenmeter.

Horst/Kiebitzreihe: Jonas Jermies 2, Jan Francis Stefan 2, Fin-Lica Sötje 3, Matei-Romeo Ionita, Leon Jermies, Ole Bostelmann, Mirco Köber, Sebastian Krohn 1, Finn Thoere Nissen 1, Jascha Fehlberg 1, Tobias Bombe, Daniel Liedtke 3, Tim Patric Reichert 1, Robert Schulz 4.