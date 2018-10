Fussball-Torjäger : Nino Lappanese macht Boden gut

Der Wilsteraner rückt dank der beiden Treffer gegen Nordhastedt auf Rang drei in der Torjägerliste der Kreisliga West.

von Michael Lemm

15. Oktober 2018, 17:26 Uhr

Die Spitze in der Torjäger-Tabelle ist am zwölften Spieltag in der Fußball-Kreisliga West enger zusammen gerückt. Während die auf Position eins und zwei platzierten David Wedel (TS Schenefeld, 13 Tore) und Mats Kosuck (TSV Nordhastedt, 12) diesmal leer ausgingen, befindet sich auf Position drei jetzt Alemannia Wilsters Nino Lappanese nach seinem Doppelpack beim 5:0 in Nordhastedt gemeinsam mit Vereinskollege Dennis Huss und dem Hademarscher Arne Burmeister (alle 11 Treffer) in einer Dreier-Verfolgergruppe in Lauerstellung.





Auf einen Blick

David Wedel (Schenefeld) 13Mats Kosuck (Nordhastedt) 12Nino Lappanese (Wilster) 11Dennis Huss (Wilster) 11Arne Burmeister (Hademarsch.) 11Lukas Feldhusen (Hademarsch.) 8Rene Reimers (Kiebitzreihe) 7John Reemts (Glückstadt) 7Armin Ramadani (HSV II) 6Dennis Mälk (Lägerdorf II) 6Jasper-Leon Peters (HSV II) 6Mike Plähn (Eiderstedt) 6