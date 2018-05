3. Tischtennis-Bundesliga : Niederlage zum Abschluss

Damen des VfL Kellinghusen verlieren 4:6 in Holzbüttgen

von shz.de

03. Mai 2018, 05:00 Uhr

In der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord der Damen beendete Aufsteiger VfL Kellinghusen die Serie zwar mit einer 4:6-Niederlage bei der SV DJK Holzbüttgen, kann aber mit dem gesamten Saisonverlauf, in dem man nie ernsthaft in Abstiegsgefahr geriet, sehr zufrieden sein.

Diese letzte Partie mussten die Steinburgerinnen ohne ihre Nr. 1 Liliya Kolyucheva bestreiten, für die Isabelle Laskowsky in die Bresche sprang. Trotzdem war das Fehlen der Spitzenspielerin letztlich entscheidend für die Niederlage; das Hinspiel wurde noch mit 6:2 gewonnen. Bereits in den Doppeln ging es äußerst spannend zu: Während Baravok/Sabat-Kamyk mit 11:9 im Fünften gewannen, zogen Liebold/Laskowsky fast genauso knapp mit 7:11 im Entscheidungssatz den Kürzeren. Fortan sollte es noch vier weitere Fünfsatzspiele geben, die 2:2 ausgingen. Im oberen Paarkreuz erfüllte Katsiaryna Baravok mit zwei Siegen vollauf die Erwartungen, während man von den beiden Niederlagen der aufgerückten Jeanine Liebold hatte ausgehen müssen.

Chancen auf ein Remis gab es eher im unteren Paarkreuz, doch dort konnte nur Katarzyna Sabat-Kamyk einen schwer erkämpften Punkt gegen Brauner (11:9 im Fünften) beisteuern. Gegen Holzbüttgens Nr. 3 Vollmert kamen zwar sowohl Sabat-Kamyk als auch Laskowsky in den Entscheidungssatz, mussten dort aber jeweils passen.