2. Basketball-Bundesliga ProA : Niclas Sperber verlässt Itzehoe Eagles

25-Jähriger wechselt zu den EPG Baskets Koblenz /Pat Elzie bedauert Abschied

Itzehoe | Ein Jahr lang spielte er bei den Itzehoe Eagles in der BARMER 2. Basketball Bundesliga und war ein wichtiger Baustein beim Aufstieg in die ProA. In der neuen Saison ist Niclas Sperber wieder in der ProB aktiv: Er wechselt zu den EPG Baskets Koblenz.

Dort habe er die Möglichkeit, den Sport mit einer sehr guten Ausbildung zu kombinieren, sagt der 25-Jährige. Sperber verabschiedet sich mit einem Dank an den ganzen Verein vom Manager über die Trainer bis zu den Helfern „für diese doch sehr außergewöhnliche, aber auch sehr erfolgreiche Saison“. Sein großer Respekt gelte allen, die es ermöglichten, trotz der Pandemie zu spielen, ein Dank gehe an die Fans für die Unterstützung „leider nur vom Bildschirm aus“. Und an das Team, verbunden mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine einen oder anderen launischen Ausrutscher.“

Seinen Coach vergisst Sperber nicht: Patrick Elzie habe ihn neues Selbstvertrauen schöpfen lassen und ihm die Freude am Spiel wiedergegeben. „Mir war von Anfang an klar, dass Itzehoe ein Familienverein ist, und das hat sich nach nur einem Jahr auch so bestätigt“, sagt der Flügelspieler. „Itzehoe wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.“

Bei den Eagles wird Sperbers Abschied bedauert, betonen unisono Patrick Elzie, Teammanager Stefan Flocken und auch Vereinsvorsitzender Volker Hambrock. Er habe das Itzehoer Spiel bereichert, stellt Hambrock fest. „Niclas hat seinen Teil zum Aufstieg in die ProA geleistet und die Herzen der Eagles-Fans trotz Pandemie gewonnen. Es ist schön, dass er bei uns war – wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und seine weitere Karriere.“