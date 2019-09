Fussball-Oberliga Frauen : Neuenbrook verliert beim Meister deutlich

Beim 1:6 in Kiel erzielt Fine Mattern den Ehrentreffer der Steinburgerinnen.

von Michael Lemm

01. September 2019, 16:41 Uhr

Kiel | Mit einer deutlichen 1:6 (0:3)-Schlappe im Gepäck kehrten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Neuenbrook/Rethwisch von ihrem Trip beim amtierenden Meister Kieler MTV heim. „Heute haben viele aus meiner Mannschaft zum ersten gemerkt, was es wirklich heißt in der Oberliga zu spielen“, sagt Trainer Ole Rehder. „Das ist natürlich eine ganz andere Intensität und Geschwindigkeit als im vergangenen Jahr in der Landesliga. Da wird jeder Fehler vom Gegner gnadenlos bestraft.“ Dennoch war der NR-Coach trotz des deutlichen Ergebnisses nicht unzufrieden mit der Teamleistung. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir es ganz ordentlich gemacht.“

Nach frühem Rückstand durch die Gegentore von Lefke Kagelmacher (6.) und Annika Ostermann (12.) hatten auch die Steinburger Gäste im weiteren Verlauf zwei Möglichkeiten durch Jule Mohr, trafen aber nicht. Stadessen kassierten sie nicht nur das 0:3 (37.) durch Hannah Ostermann, sondern auch noch die Rote Karte gegen Eileen Näwie (41.) nach einem verbalen Scharmützel mit einer Gegenspielerin. Zu allem Überfluss schied kurz vor der Pause auch noch Abwehrchefin Nina Moescher verletzt aus.

Nach dem nächsten Gegentor gleich nach Wiederbeginn durch Sabeth Koch (46.) stabilisierte sich die umgestellte Gäste-Abwehr. Zwar machten Maya Jahnke (66.) und Natalja Stöhr (83.) für den Titelaspiranten noch das halbe Dutzend voll, aber immerhin traf Fine Mattern beim zwischenzeitlichen 1:5 (75., Vorarbeit von Jule Mohr) zum Ehrentreffer der Steinburgerinnen. Der nächste schwere Gang steht am kommenden Sonntag an, dann geht es zum TSV Klausdorf.

SV Neuenbrook/Rethwisch: Kielack – Schneegans, Spring, Moescher, Busch, Mohr, Näwie, Mattern, Rittscher, Offt, Holzknecht.

Eingewechselt: Gold (ab 63.), Hüffer (ab 37.).