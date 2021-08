Frauen-Kreispokal : Neuenbrook/Rethwisch zu stark für Peissen

Horster 4:1-Sieg beim VfL Kellinghusen / FSG Oldendorf/Itzehoe geht 1:7 gegen Meldorf unter

von Reiner Stöter

12. August 2021, 14:10 Uhr

Itzehoe | Für eine Überraschgung hat der SV Farnewinkel-Nindorf in der ersten Runde des Fußball-Kreispokjal der Frauen gesorgt. Der Dithmarscher Kreisligist schaltete das Landesligateam des Heider SV mit 2:0 aus. Ansonsten ließen sich die Favoriten aber nicht die Butter vom Brot nehmen. Oberligist Neuenbrook/Rethwisch setzte sich strandesgemäß mit 4:0 beim Kreisligateam des SV Peissen durch und Landesligist VfR Horst gewann beim alten Rivalen zu Kreisligazeiten, VfL Kellinghusen, mit 4:1. Keine Chance hatte auch die FSG Oldendorf/Itzehoe, die der Oberligaelf von TuRaMeldorf mit 1:7 unterlag.

SV Peissen – SV Neuenbrook/Rethwisch 0:4 (0:1). In Gefahr geriet das Tor der Gäste in Peissen eigentlich nie. Allerdings spielte Neuenbrook im ersten Durchgang zu umständlich und kam erst kurz vor der Pause durch Henrike Weisner (42.) zum ersten Treffer. In der zweiten Hälfte lief der Ball dann besser und Amelie Stepany (56.), Anika Pramschuefer (63.) und Sonka Göring (67.) erhöhten auf 0:4.

SG Hohenaspe/Lola – Merkur Hademarschen 2:5 (2:2). Erst spät musste sich die SG dem favorisierten Landesligisten noch beugen. Selina Katkowski hatte mit zwei Treffern (14., 42.) entscheidenden Anteil daran, dass die SG die Partie lange offen hielt. Nach dem 2:2-Pausenstand hielten die Gastgeberinnen bis zur Schlussviertelstunde erfolgreich dagegen, bis Merkur doch noch einen am Ende klaren Sieg einfuhr. Für Hademarschen trafen Lara Gförer (24., 75., 89.), Lili Evers (41.) und Johanna Martens (83.).

FSG Oldendorf/Itzehoe – TuRa Meldorf 1:7 (1:3). Nach zehn Minuten sah es so aus, als könnte die FSG für eine Überraschung sorgen, nachdem Benthe Lahann die Gastgeberinnen in Führung gebracht hatte. Spätestens mit Surya Dreskämpers Tor zum 1:3 (42.) war der Widerstand gebrochen. Zuvor hatten Nele Steffensen (24.) und Lara Volkers (36.) den Spieß bereits umgedreht. Im zweiten Durchgang brach die FSG dann völlig ein und kassierte innerhalb von elf Minuten die weiteren Treffer, für die Nele Steffensen (50.), Simone Rühmann (54.) und Fabienne Drescher (56., 61.) verantwortlich zeichneten.

VfL Kellinghusen – VfR Horst 1:4 (0:1). Lange hielten die Kellinghusenerinnen die Partie offen. Isabella Seider (51.) hatte die Pausenführung des VfR durch Meike Scheppelmann (15.) nach dem Wechsel ausgeglichen. Anna-Lena Bubat (71., 77.) und Celine Kubisch (75.) sorgten dann jedoch innerhalb von sechs Minuten mit einem Dreierpack für die Entscheidung..

So geht es weiter:

Im Viertelfinale kommt es nun zu folgenden Paarungen: SSV Hennstedt – VfR Horst, Merkur Hademarschen – SV Neuenbrook/Rethwisch, SG Wilstermarsch – TuRa Meldorf und SV Farnewinkel-Nindorf – SSV Sarzbüttel. Da SG Wilstermarsch und SV Neuenbrook Rethwisch im Landespokal spielen, stehen die eigentlich für dieses Wochenende geplanten Termine noch nicht genau fest.