Fußball-Kreispokalfinale Frauen : Neuenbrook/Rethwisch mit glücklichem Sieg

Wilstermarsch muss sich beim 1:2 knapp geschlagen geben

von Reiner Stöter

09. September 2020, 23:03 Uhr

Wewelsfleth | Es war ein hartes Stück Arbeit, aber letztlich hatte der Favorit das glücklichere Ende für sich: Neuer Kreispokalsieger der Frauen ist der SV Neuenbrook/Rethwisch. Der Oberligist setzte sich beim Landesligisten SG Wilstermarsch knapp mit 2:1 (0:0) durch.

Kein Klassenunterschied

Ein Klassenunterschied war in dieser Partie nicht zu erkennen. Im Gegenteil: in der ersten Halbzeit waren die Marschkickerinnen die bessere Mannschaft, nutzten aber ihre Torchancen nicht. Von Neuenbrook war nichts zu sehen. NR-Coach Lars Lühmann monierte mehrfach zu wenig Einsatz seiner Frauen, besser wurde erstmal jedoch nichts. „Das war eine Katastrophe“, so Lühmann. Wilstermarsch hatte nicht nur mehr Spielanteile, sondern auch eine Reihe guter Möglichkeiten, von denen Majbritt Menken, Kerstin Rohwedder und Corinna Looft die besten vergaben. Eine Pausenführung der SG wäre nicht unverdient gewesen.

Neuenbrook steigert sich

Im zweiten Durchgang wurden die Neuenbrookerinnen allerdings besser. Nun waren auch einige gute Spielzüge zu sehen. Der Führungstreffer von Amelie Stepany fiel jedoch nach einer starken Einzelleistung durch einen sehenswerten Schlenzer ins lange Eck(58.). Nun hatten die Gäste die Spielhoheit und erhöhten schließlich durch Anika Pramschuefer, die ein Zuspiel von Eileen Näwie direkt im Tor der SG versenkte, auf 2:0 (80.).

Marschkickerinnen mit Kampfgeist

Wilstermarsch gab sich jedoch nicht geschlagen und zeigte in der Schlussphase noch einmal Kampfgeist. Nachdem Melina Kreft mit einem fulminanten Freistoß nur die Querlatte getroffen hatte, nutzte Majbritt Meenken in der Nachspielzeit einen Fehler von Torhüterin Franziska Kielack, die trotzdem eine der besten Gästespielerinnen war, zum 1:2-Anschlusstreffer. Danach waren aber nur noch 30 Sekunden zu spielen, so dass der Neuenbrooker Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.