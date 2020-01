Futsal-Meisterschaften der Frauen des KFV Westküste in Krempe : Neuenbrook/Rethwisch holt den Kreistitel

TuRa Meldorf wird Zweiter vor dem VfR Horst

von Reiner Stöter

06. Januar 2020, 13:32 Uhr

Krempe | Glück gehört beim Fußball mit dazu, und das hatte der neue Futsal-Kreismeister der Frauen, der SV Neuenbrook/Rethwisch, im entscheidenden Spiel gegen den Oberliga-Rivalen TuRa Meldorf, als Meldorfs Keeperin patzte und den Neuenbrookerinnen mit dem folgenschweren Fehler den 1:0-Sieg bescherte. Letztlich war der Titelgewinn aber verdient, denn das Team von Trainer Ole Rehder hatte in der Kremper Sporthalle neben den Meldorferinnen den besten Fußball gezeigt.

„Bei uns hat alles gut zusammengepasst, obwohl wir eigentlich kein ausgesprochenes Hallenteam sind“, freute sich Rehder über den Turniersieg. Insgesamt hatten nur sieben Mannschaften für die Futsal-Titelkämpfe des KFV Westküste gemeldet, die dann im Modus „Jeder gegen Jeden“ angetreten waren. Neuenbrook startete gleich mit einem 3:0-Sieg über die SG Hohenaspe/Lola in das Turnier, was Tageshöchstsieg in Krempe bleiben sollte. Danach folgte jedoch ein 0:0 gegen die SG Wilstermarsch und auch gegen die SG Oldendorf/Itzehoe wollte Neuenbrook/Rethwisch kein Tor gelingen. „Da hatten wir zwei Schwächephasen“, so Rehder. Zwischendurch hatte sein Team gegen Horst mit 2:0 und gegen Hademarschen mit 1:0 gewonnen. Oberliga-Rivale TuRa Meldorf hatte es bis dahin besser gemacht und war nur gegen Hohenaspe/Lola nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten hatte also TuRa die Nase vorn. Den Meldorferinnen hätte ein Unentschieden zum Titelgewinn gereicht, doch das entscheinden Spiel verloren sie durch einen kuriosen Treffer von Nina Moescher. Beim Einkicken nach einem Ausball, landete der Ball nicht bei einer Mitspielerin und rollte aufs Tor zu. Meldorfs Torhüterin hätte den Ball nur aufnehmen brauchen, doch der rutschte ihr durch die Hände ins Tor. Das machte den Dithmarscherinnen einen Strich durchb ihre Taktik, die abwartens beginnen wollten und sich nun nach gut einer Minute gezwungen sahen selbst die Initiative zu ergreifen. Es folgte ein offener Schlagabtausch der beiden besten Mannschaften des Turniers. Treffer waren auf nbeiden Seiten möglich, fielen aber nicht mehr, was nach dem Schlussignal für Jubelstürme bei den Neuenbrookerinnen sorgte. Für den neuen Kreismeister hatte Rehder mit Betreuer Sebastian Grimm Torhüterin Franziska Kielack sowie die Spielerinnen Nina Moescher, Julia Paulsen, Julia Holzknecht, Eileen Näwie, Amelie Stepany, Fine Mattern, Jasmin Möller und Jaqueline Hinrichsen am Start.

Den dritten Platz sicherte sich Kreisliga-Spitzenreiter VfR Horst, der lediglich den beiden Oberligisten jeweils mit 0:2 unterlegen war, alle anderen Spiele aber gewann. Dahinter klaffte eine Lücke von sechs Punkten auf den Vierten FSG Oldendorf/Itzehoe. Erst als Fünfter folgte Landesligist SG Wilstermarsch und das auch nur aufgrund eines weniger kassierten Tores gegenüber der punktgleichen Mannschaft der SG Hohenaspe/Lola. Mit der roten Laterne als Schlusslicht musste sich Merkur Hademarschen begnügen.

Der Futsal-Meistertitel des KFV Westküste bedeutete übrigens nicht die automatische Qualifikation für die Landesmeisterschaft in Henstedt-Ulzburg. Dafür hat der SHFV extra ein Qualiturnier am 19. Januar in Todenbüttel angesetzt, in dem u. a. auch Neuenbrook/Rethwisch und Meldorf wieder aufeinandertreffen.