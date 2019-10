Fussball-Meistercup : Neuenbrook/Rethwisch behält die Nerven

Mit einem Erfolg im Elfmeterschießen sichern sich die NR-Frauen den Einzug ins Viertelfinale.

von Michael Lemm

03. Oktober 2019, 20:05 Uhr

Itzehoe | Im SHFV-Meistercup gelang den Frauen des SV Neuenbrook/Rethwisch der Einzug in die nächste Runde. Die Partie der Männer des TSV Heiligenstedten beim TSV Breitenburg wurde abgesetzt. Das Spiel der Frauen des VfL Kellinghusen findet am Mittwoch, 23. Oktober (19.30 Uhr), statt.







Frauen Achtelfinale

SG Zarpen/Krummesse – SV Neuenbrook/Rethwisch 8:9 n.E. (4:4, 3:3, 2:2). Hochspannung in Krummesse mit Verlängerung und Elfmeterschießen: Beim Holsteiner Landesligisten kam Oberligist Neuenbrook zunächst durch Fine Mattern (8.) und Eileen Näwie (30.) zu einer 2:0-Führung. Doch für die Gastgeberinnen glich Stefanie Storm (33., 42.) die Partie mit einem Doppelpack wieder aus. Sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der notwendig gewordenen Verlängerung gingen die Steinburger Gäste durch Maite Schneegans (52.) und Jule Mohr (112.) jeweils erneut in Führung, doch immer wieder gelang Zarpen jeweils durch Charlotte Wellerhaus (78., 113.) der Ausgleich. Vom Punkt behielten dann die Neuenbrookerinnen aber doch die Nerven. Fine Mattern, Eileen Näwie, Jule Mohr, Julia Pauslen und Maite Schneegans brachten ihre Mannschaft ins Viertelfinale. „Es war ziemlich nervenaufreibend, trotz der Führungen hatten wir nie Ruhe im Spiel“, stöhnte nach dem Abpfiff NR-Coach Ole Rehder.