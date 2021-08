Basketball : Neue Rolle für Thorben Haake bei den Itzehoe Eagles

30-Jähriger wird Führungsspieler der Regionalligamannschaft und Trainer der U14

Itzehoe | Mit 18 kam er aus Kiel das erste Mal zu den Itzehoe Eagles. Mit 27 kehrte er nach Studium und in einer Zeit in Westdeutschland zurück und spielte seither für die Eagles in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Jetzt ist Thorben Haake 30 und übernimmt eine neue Rolle als Führungsspieler der zweiten Mannschaft und Jugendcoach. Stolz Zwei Mal nacheinander ...

