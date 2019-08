Vor dem Start in die Handball-SH-Liga : Neuaufbau in Herzhorn

Mit stark verjüngtem Team und neuem Trainerduo gehen die MTV-Handballer in die neue Spielzeit.

von Michael Lemm

20. August 2019, 16:04 Uhr

Herzhorn | Mit frischem Mut und auch viel neuem Personal gehen die Handballer des MTV Herzhorn schon in dieser Woche in die neue Saison. Am Freitag-Abend (Anpfiff: 20.30 Uhr) geht es vor eigenem Anhang mit der Partie gegen die HSG Marne/Brunsbüttel gegen einen Titelaspiranten der SH-Liga. Weil der Hallenboden in Glückstadt erneuert wird (voraussichtlich noch bis Mitte September), findet die Partie in Horst statt.

Nach dem Oberliga-Abstieg gilt es für das Team und die neue Mannschaftsleitung, einen nicht unerheblichen Umbruch konstruktiv zu gestalten. Der neue Teamcoach Michael Janke und sein „Co“ Hendrik Meyn haben nach dem Abgang von fünf Akteuren viele neue Spieler zu integrieren. „Wir sind deshalb bewusst sehr früh am 11. Juni in die erste Phase der Vorbereitung eingetreten, um das Teambuildung voranzutreiben“, sagt Janke. „Es wird auch taktisch einiges verändert, zum Beispiel wollen wir etwas offensiver decken.“

Mit Ole Bostelmann kommt die nach den Abgängen dringend benötigte Verstärkung auf der Torhüterposition. Der Keeper, welcher zuletzt bei Horst/Kiebitzreihe aktiv war, besitzt seine Stärken unter anderem im Gegenstoßspiel und wird mit Yorvik Olde das neue Duo im MTV-Gehäuse bilden.

Nach dem Verlust von Haupttorschütze Marten Most war die Besetzung des rechten Rückraums vakant, und dies gelang den Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Thore Gier und Finn Saager. Gier, seines Zeichens in der vergangenen Spielzeit bester Schütze des TuS Esingen in der Oberliga, soll die Torgefahr in der neuen Spielzeit für die Blaugelben auf die „Platte“ bringen. Saager kann neben der Halbposition auch auf der rechten Außenbahn aktiv sein und wird hier eine neue Option für MTV-Coach Janke bilden.

Abgerundet werden die Neuzugänge von Patrick Davidsen und Iven Leube. Kreisläufer Davidsen, dessen Stärken im Zusammenspiel mit dem Rückraum liegen, bildet aufgrund seiner Spielart und körperlichen Voraussetzungen eine ideale Ergänzung zu Nico Bielefeldt. Bei Leube sind es vor allem die Qualitäten in der Defensive, welche den Neuzugang zu einem dringend benötigten Puzzleteil im MTV-Kader machen.

Mit einem Trainingslager im dänischen Tondern, vielen Testspielen sowie drei bis vier Einheiten in der Woche hat das MTV-Trainerduo seitdem mit dem Team die körperlichen und spielerischen Grundlagen für eine erfolgreiche Saison erarbeitet. Janke: „Wir haben eine recht junge, aber auch lernwillige Truppe zusammen. Sie nehmen die Veränderungen gut auf, und einiges davon haben wir in den Testspielen auch schon prima umgesetzt. Außerdem gibt es eine gute Mischung aus Alt-Herzhornern und Spielern von außen.“

Von Erwartungen in Richtung sofortiger Wiederaufstieg wollen Janke und Meyn vorerst nichts hören. In athletischer Hinsicht macht man sich im Herzhorner Lager keine allzu großen Sorgen, auch wenn einige Akteure wie Theo Boltzen, Michel Olde, Finn Saager und Iven Leubel noch an Blessuren aus der Vorbereitung laborieren. Auch in spieltaktischer Hinsicht räumt man dem Team Zeit ein. „Es dauert wohl noch etwas, bis alle Veränderungen greifen. Am Anfang wird es hier und da immer noch mal ein bisschen kneifen.“ Gespannt ist Janke zudem, wie sein noch junges Team mit Drucksituationen umgehen wird. Als Saisonziel nennt der Herzhorner Trainer daher eine Platzierung unter den ersten fünf Teams. Zu den Titelfavoriten zählt er die HSG Marne/Brunsbüttel sowie die HSG Tarp-Wanderup.

MTV Herzhorn Männer 2019/20

Abgänge: Lutz Wamser, Marten Most, Jonas Rave, Paul Holst, Iven Pfeifers.

Zugänge: Ole Bostelmann (HSG Horst/RWK), Iven Leube (Bramstedter TS), Finn Saager (HSG Tarp-Wanderup), Thore Gier (TuS Esingen), Patrick Davidsen (aus Flensburger Raum), Lukas und Michel Olde (beide eigene zweite Mannschaft), Yorvik Olde (eigene A-Jugend).



Kader

Tor: Ole Bostelmann (25), Yorvik Olde (18). Feld: Nico Bielefeldt (Kreis 22), Mattes Olde (LA 23), Iven Leube (RL, KM 19), Torben Voss (RA 27), Malte Meisiek (LA 28), Lasse Janke (LA, RM, RA 25), Lars Wamser (RL, RM, RR 27), Sebastian Lipp (RL 27), Michel Olde (RL 20), Lukas Olde (RL, RM 25), Theo Boltzen (RL, RM, RR 27), Finn Saager (RA, RR 23), Thore Gier (RR, RA 22), Patrick Davidsen (KM 28).

Trainer: Michael Janke (58).

Co-Trainer: Hendrik Meyn (31).

Physio: Jule Appel (26).

Betreuer: Holger Fehlau (56), Christian Kuhnke (39). Sportchef: Frank Bruhnsen (42).