Blitztransfer : Neiji Tomoe zurück in Horst

Japaner kann schon am Wochenende wieder für den VfR spielen

23. September 2020, 15:01 Uhr

Horst | Fußball-Verbandsligist VfR Horst meldet einen überraschenden Blitz-Transfer: Der Japaner Neiji Tomoe (21), der schon beim Hamburger Oberligisten FC Süderelbe unterschrieben und die Vorbereitung dort absolviert hatte, ist zurückgekehrt. „Er hat sich dort nicht wohl gefühlt und wollte unbedingt zurück“, erklärt VfR-Trainer Florian Rammer. Tomoe nimmt dafür in Kauf, dass er im Gegensatz zum FC Süderelbe beim VfR Horst keine finanzielle Unterstützung erhält. Rammer: „Er hat mir gesagt, Geld sei für ihn nicht alles und wenn er keine Freude mehr am Fußball habe, bliebe ihm nur noch die Rückkehr in sein Heimatland.“

Nach interner Absprache mit den Entscheidungsträgern beim VfR und der Klärung der Rückabwicklung mit dem FC Süderelbe ist bei den Horstern die Entscheidung gefallen, Neiji Tomoe wieder aufzunehmen. Seit Dienstag liegen die offiziellen Ab- und Anmeldebestätigungen der Verbände vor, so dass der Japaner bereits am Sonnabend zum Heimspiel der Horster gegen den SV Boostedt wieder im Kader ist.