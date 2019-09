13. Wald- und Heidelauf : Naturnahe Strecken in Kremperheide

Am Donnerstag, 3. Oktober, bietet der TSV drei unterschiedliche Läufe und ein buntes Rahmenprogramm an.

24. September 2019, 15:04 Uhr

Kremperheide | „Kommt nach Kremperheide, zum Lauf für die ganze Familie.“ Mit diesem Slogan wirbt der TSV Kremperheide für die 13. Auflage seines Wald- und Heidelaufes. Gestartet wird sie am Donnerstag, 3. Oktober. Start und Ziel befinden sich am Sportplatz des Vereins im Birkenweg. Zur Auswahl stehen Laufstrecken von drei, sechs und zehn Kilometer Länge, die auf befestigten Wegen durch die Nordoer Heide führen. Dazu gibt es einen Bambinilauf über rund 400 Meter auf dem Sportplatzgelände, und auf der Strecke über sechs Kilometer dürfen sich auch Walker bewegen.

Gemeldet werden kann ab sofort über das Internet. Dafür ist die Seite my1.raceresult.com/122729/ geschaltet. Offizieller Meldeschluss ist der 28. September. Danach sind Nachmeldungen für die einzelnen Strecken am Veranstaltungstag bis 13 Uhr gegen eine Nachmeldegebühr von zwei Euro möglich. Ansonsten betragen die Startgebühren für die Distanzen über sechs und zehn Kilometer fünf Euro, und die Teilnahme am drei Kilometer langen Kinderlauf kostet zwei Euro. Einzig die Bambini starten kostenfrei. Wer über sechs Kilometer starten will, muss mindestens sechs Jahre alt sein. Wer sich über zehn Kilometer bewegen will, muss zehn Jahre alt sein.

Der Wald- und Heidelauf ist eine reine Breitensportveranstaltung, bei der es keinerlei offizielle Zeitnahme und Notierung der Laufzeiten gibt. Veranstaltungsleiter Axel Schülke weist zudem darauf hin, dass die Strecken nicht amtlich vermessen sind. Doch das hindert viele nicht daran, Jahr für Jahr nach Kremperheide zu kommen, um unbeschwert im Kreise Gleichgesinnter durch die herbstliche Natur zu laufen. Im vergangenen Jahr waren 250 Ausdauersportler aller Altersklassen unterwegs und im Jahr davor sogar über 300. „Wer die Läufe entspannt angeht, wird sich sicherlich auch an grasenden Rindern, Pferden und Ziegen erfreuen, die in der Nordoer Heide leben“, wünscht Axel Schülke den Teilnehmern viele Naturerlebnisse.

Diejenigen, die gerne laufen würden, es aber aus organisatorischen Gründen nicht dürfen, sind die Mitglieder des Lauftreffs vom TSV Kremperheide. Sie, so Axel Schülke, übernehmen organisatorische Aufgaben rund um das Veranstaltungsgelände und auf den Strecken. Rund 40 werden es in diesem Jahr sein, die für das Gelingen der Veranstaltung sorgen wollen. Und dazu gehört auch die Versorgung der Teilnehmer auf den Rundkursen. Wasser gibt es überall, Sekt und Schokolande nur für die Aktiven, die sechs oder zehn Kilometer absolvieren.

Angesagt hat sich die Gruppe Drums Alive vom TSV Kremperheide, die vor den Aktivitäten über zehn, sechs und drei Kilometer mit ihren Rhythmen für volksfestartige Stimmung sorgen will. Mit im Programm hat der Veranstalter auch eine Tombola, an der diejenigen beteiligt sind, die ihre Startzusage bis zum 28. September abgegeben haben. Die Gewinner werden über die Startnummern ermittelt. Der Tombola vorgeschaltet sein wird ein Auftritt der Kindertanzgruppe des TSV Kremperheide. Ferner gibt es Kaffee und Kuchen sowie Grillwurst und allerlei Getränke für kleines Geld. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung will der TSV Kremperheide den Kauf eines Baumes finanzieren, der danach seinen Standort auf dem Gemeindegelände haben wird.

Der Veranstalter verweist auf Parkmöglichkeiten am Bahnhof auf dem Gelände der Firma Hans Eggert Fahl GmbH und gegenüber der Gaststätte Heidekrug hin. Parkflächen im Bereich des Birkenweges gibt es nicht.

Startzeiten: Bambinilauf – 13.30 Uhr; 10 Kilometer – 14 Uhr; 6 Kilometer – 14.10 Uhr; 3 Kilometer – 14.20 Uhr.