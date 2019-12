Badminton : Nationalspieler Jan Colin Völker bringt SCI- und MSV-Akteure in Schweiß

Besonderes Training zum Jahresende in der Münsterdorfer Sporthalle

von Florian Kleist

27. Dezember 2019, 14:27 Uhr

MÜNSTERDORF | Die Tradition, dass der Sport-Club Itzehoe die Akteure seiner Badmintonsparte kurz vor Silvester mit einem besonderen Trainings-„Feuerwerk“ überrascht, findet seine Fortsetzung: Nachdem in den vergangenen Jahren mit Kristof Hopp, Neele Voigt, Sven Eric Kastens, Alexander Strehse und Yvonne Li bereits echte Hochkaräter aufschlugen, ist es den Verantwortlichen des SCI erneut gelungen, mit Jan Colin Völker einen aktuellen Nationalspieler für einen verlängerten Übungsnachmittag zu verpflichten.

In Schleswig-Holstein ist der 21-Jährige wohlbekannt, denn hier im Norden nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf und er spielte mehrere Jahre bei Blau-Weiß Wittorf. Schließlich wechselte er ins Bergische Land nach Nordrhein-Westfalen und läuft momentan für den TV Refrath in der 1. Bundesliga auf. Der junge Athlet hat bereits jetzt etliche Erfolge aufzuweisen: Bei den Mixedteam-Europameisterschaften gewann er im Februar mit Deutschland die Silbermedaille. Im August nahm er in Basel erstmals an Badminton-Weltmeisterschaften teil und belegt zurzeit zusammen mit seinem Neumünsteraner Doppelpartner Bjarne Geiss in der Weltrangliste einen beachtlichen Rang 59, im Mixed rangiert er mit Eva Janssens (Union Lüdinghausen) auf Platz 83.

Die hiesigen Badmintonfans konnten Jan Colin Völker im vergangenen Jahr beim Länderspiel in Brokdorf bewundern, als er sein erfolgreiches Debüt in der Nationalmannschaft gleich mit zwei Siegen feierte. Er befindet sich zurzeit in bestechender Form und gewann vor zwei Wochen in Mailand die „Italian International“ zusammen mit Bjarne Geiss im Herrendoppel.

Der Ausnahmespieler wird heute ab 14 Uhr zunächst die Kinder und Jugendlichen des SCI und des Münsterdorfer SV zum Schwitzen bringen, bevor er ab 16.30 Uhr versucht, den Erwachsenen den Feinschliff unmittelbar vor Beginn der Rückrunde zu geben. Zwischen diesen beiden Einheiten bekommen dann auch noch die Autogrammjäger die Gelegenheit, seine begehrte Unterschrift zu ergattern.

Nach dem öffentlichen Training mit dem Badmintonstar, bei dem interessierte Zuschauer in der Sporthalle Münsterdorf herzlich willkommen sind, wollen SCI und MSV das alte Jahr noch gemeinsam mit einer internen Feier verabschieden.