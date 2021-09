Handball-Landesliga Frauen : Nächster Sieg für die HSG Kremperheide/Münsterdorf

Das Derby gegen Dithmarschen Süd gewinnt das Team von Interimscoach Jan Schamerowski mit 22:21.

Münsterdorf | Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf sicherten sich mit 22:21 (8:9) in einem wahren Krimi gegen die SG Dithmarschen Süd knapp den Sieg. Damit knüpfen sie nahtlos an den 33:29-Erfolg in Mildstedt beim Saisonauftakt an. SG Dithmarschen hat bis zur Pause die Nase leicht vorn Schon zu Beginn der Partie zeichnete sich ab, dass s...

