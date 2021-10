Leichtathletik : Nächster Itzehoer Störlauf ist am 14. Mai 2022

Die Organisatoren planen nahezu alle Läufe wie gewohnt.

Itzehoe | Zwei Jahre ohne Störlauf sind genug. Am 14. Mai 2022 soll es wieder losgehen. Das verkündeten Susanne Hansen und Gerd Freiwald vom Organisationsteam bei einem Besuch in der Rundschau-Redaktion. Der größte Volkslauf im Kreis Steinburg geht dann in seine 22. Auflage. Störlauf Nr. 21 musste 2020 wegen Corona abgesagt werden, und in diesem Jahr wurde wegen...

