Fussball-verbandsliga West : Nächste bittere Schlappe für Heiligenstedten

Der Aufsteiger verliert mit 3:6 gegen den Marner TV.

von shz.de

11. August 2019, 15:58 Uhr

Brunsbüttel | Drei Tage nach dem 3:5 beim VfR Horst musste der TSV Heiligenstedten an der Olof-Palme-Allee in Brunsbüttel im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung des Fußballverbandes Westküste gegen den Marner TV mit 3:6 (1:4) erneut eine bittere Niederlage hinnehmen. Dem Aufsteiger wurde in seinem dritten Spiel in der Fußball-Verbandsliga West wie schon am vergangenen Mittwochabend in Horst bewusst, dass Fehler im Spielsystem und jede Ungenauigkeit in der höheren Spielklasse gnadenlos bestraft werden.

Eine gute Viertelstunde war für den TSV noch alles in Ordnung, doch dann düpierte Marnes Can Büyükdere (18.) die Heiligenstedtener aus der Distanz zum 1:0. "Danach ging bei uns alles schief und die Köpfe immer mehr runter", schilderte TSV-Sprecher Heiko Beck mit Hinweis auf die schnelle Trefferfolge des MTV bis zum 4:0. Marx Borwieck (30., 41.) und Nicola Rehmke (37.) nutzten ihre Chancen eiskalt. Das erste Gegentor des TSV (Alexander Gottselig, 44.) war dann schon nicht viel mehr als nur noch Ergebniskosmetik.

Heiligenstedtens Olaf Suhr (64.) mit einem Eigentor und Janik Pien (79.) sorgten für die Marner Tore Nummer fünf und sechs in der zweiten Halbzeit. Marvin Vett (78.) und erneut Gottselig (90.) netzten für das Julianka-Team nach der Pause zum zwischenzeitlichen 2:5 und am Ende zum 3:6 ein.

Marner TV – TSV Heiligenstedten 6:3 (4:1)

Marner TV: F. Ehlers - Kölln, C. Krahn, Bordug, Wendt, Borwieck (68. J. Pien), Büyükdere, O. Krahn, Martirosyan (60. Buhmann), E. Pien (68. Kock), Rehmke.

TSV Heiligenstedten: Ocker - Paulsen, Rexhepaj, Koopmann (46. Wolf), Berkhahn, Suhr, Steinmann (86. Andresen), Bolln, Podehl, Brown (74. Vett), Gottselig.

SR: Alexander Scheffel (Wesseln)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Büyükdere (18.), 2:0 Borwieck (30.), 3:0 Rehmke (37.), 4:0 Borwieck (41.), 4:1 Gottselig (44.), 5:1 Suhr (64./Eigentor), 5:2 Vett (78.), 6:2 Pien (79.), 6:3 Gottselig (90.).