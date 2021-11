Kreismeisterschaften im Turnen : Nachwuchs kämpft in Glückstadt um Titelehren

Fortuna-Halle ist am Sonnabend Schauplatz der Veranstaltung unter 2G-Regeln

Glückstadt | Nach dem gelungenen Auftakt im Breitensport mit dem Spielfest in Kellinghusen, starten jetzt die Leistungsturner des Kreisturnverbandes zu ihrem ersten Wettkampf. Unter 2G-Regeln finden am Sonnabend in der Fortuna-Halle in Glückstadt die diesjährigen Kreismeisterschaften statt. Geimpfte und genesene Zuschauer sind damit in der Halle zugelassen. Teilneh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.