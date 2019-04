Faustball : Nachwuchs-EM beim TSV Lola

Am 13. und 14. Juli kämpfen U18-Nationalmannschaften an der Finnischen Allee um Europäische Titel

18. April 2019, 14:30 Uhr

Hohenlockstedt | Große Ehre für den TSV Lola: Der Verein ist beauftragt, in diesem Sommer die Faustball-Europameisterschaften für die weiblichen und männlichen Akteure in der Altersklasse U18 auszurichten. Veranstaltet werden die kontinentalen Titelkämpfe am 13. und 14. Juli auf dem Sportplatz Finnische Allee. Einen Tag vor dem Turnier erfolgt im neuen Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde ein offizieller Empfang für geladene Gäste, und in der Woche nach den Meisterschaften treffen sich die beteiligten Mannschaften im Rahmen eines Jugendlagers – ebenfalls in Hohenlockstedt. Neben einem kulturellen und geselligen Teil stehen für sie auch offizielle Länderspiele auf dem Programm.

Dass der TSV Lola den Zuschlag für das faustballerische Großereignis bekommen hat, ist so verwunderlich nicht. In den letzten beiden Jahren richtete der Verein die nationalen Titelkämpfe für die Altersklasse U16 zur absoluten Zufriedenheit der Deutschen Faustballliga (DFBL) und des zuständigen Bundestrainers Kolja Mayer aus. Nachdem der österreichische Faustballverband aus organisatorischen Gründen auf das Recht verzichtet hatte, die diesjährigen Meisterschaften im eigenen Land auszurichten, wurde die DFBL von der European Fistball Association (EFA) angesprochen.

Schnell erinnerten sich die Verantwortlichen auf nationaler Ebene an das Leistungsvermögen und die Zuverlässigkeit der Hohenlockstedter Organisatoren – und wurden nicht enttäuscht. Nachdem sich der Vorstand des TSV Lola und das Organisationsteam der beiden letzten Deutschen U18-Meisterschaften beratschlagt hatten und zudem noch die politische Gemeinde Hohenlockstedt, der 1. FC Lola und der Schulverband mit ins Boot geholt werden konnten, war für alle Beteiligten klar, dass der TSV Lola erstmals im Laufe seiner Geschichte eine Europameisterschaft ausrichten wird. Zwar stehe der gesamte Verein, so Vorsitzender Rolf Gerhards, hinter dem Projekt, doch die Hauptlast der Vorbereitung wird auf den Schultern eines bewährten Teams liegen. Und das besteht aus Petra und Marcus Himmelhan sowie Jens Butzke, Heino Stumpenhagen, Steffen Trapp, Gabi Michaelis und Theo Michaelis. Die Protagonisten sind derart motiviert, dass für Petra Himmelhan von Anfang an klar war, sowohl das EM-Turnier als auch das Jugendlager auszurichten. „Wenn wir Ausrichter sind, wollen wir alles.“ Andernfalls wäre das Jugendlager im Laufe seiner Geschichte erstmals ausgefallen. „Undenkbar“ für die Abteilungsleiterin.

Keine Frage: Die Organisation einer solchen Veranstaltung kostet Geld. Rolf Gerhards geht von einem fünfstelligen Betrag unterer Kategorie aus. „Gestemmt werden“ sollen die finanziellen Belastungen auch mit Hilfe von Sponsoren und der Gemeinde sowie durch den Oneline-Kartenverkauf, der schon seit Mitte März über die Homepage www.lolafaustball.de begonnen hat. Zudem versprechen sich die Initiatoren weitere Einnahmen aus dem Catering, das während der Meisterschaften angeboten werden soll und das auch von den Zuschauern genutzt werden kann.

Um möglichst viele Gäste auf die Anlage zu holen, bleiben die Eintrittspreise bewusst niedrig. Die Tageskarte für Erwachsene kostet sechs und die Dauerkarte zehn Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. In diesem Zusammenhang: Auf große Unterstützung seitens der Bevölkerung hofft Rolf Gerhards. Sie dürfe sich das einmalige Erlebnis Faustball-Europameisterschaften nicht entgehen lassen. Zwar stünden die Teilnehmer erst in einigen Wochen fest, doch bereits jetzt könne er sagen: „So häufig bekommen wir eine Europameisterschaft nicht nach Hohenlockstedt.“ Insofern rechne er auch mit mindestens 1000 zahlenden Zuschauern.

Mit Erwartungen blickt das Organisationsteam aber nicht nur gespannt auf das eigene Zutun. In seinem Fokus steht auch das Sportliche, denn mehrere Hohenlockstedter Nachwuchs-Faustballer stehen im vorläufigen Kader für die EM: Hannes Himmelhan (16), Kjell Butzke (17) und Jannis Wehling (16). Der erste Vorbereitungslehrgang findet in Vaihingen/Enz statt, der zweite ist für Schweinfurt terminiert. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass seine Spieler an der EM teilnehmen dürfen, dann wäre Faustball-Trainer Himmelhan sehr zufrieden: „Damit kann ich leben.“ Verbunden wäre mit der positiven Entscheidung des Bundestrainers „ein Schub für die Abteilung und ein Antrieb für unsere jüngeren Spieler“.

Alle drei Nachwuchskräfte sind nach Worten von Marcus Himmelhan „die Säulen“ der Lolaner Zweitliga-Mannschaft und trainieren entsprechend den Anforderungen im deutschen Spitzenfaustball – auch im Zusammenwirken mit den Bundesliga-Faustballern des VfL Kellinghusen.