2. Segel-Bundesliga : Nach guten Starts durchgereicht

SVI-Quartett hadert mit schwierigen Bedingungen auf dem Berliner Wannsee und landet auf Rang zehn

von Reiner Stöter

26. August 2019, 12:11 Uhr

Itzehoe/Berlin | Das hatte sich die Crew der Seglervereinigung Itzehoe beim 3. Spieltag der 2. Segel-Bundesliga auf dem Berliner Wannsee etwas anders vorgestellt, aber am Ende musste das Quartett um Steuermann Julian Ramm mit dem 10. Platz nach 14 Rennen zufrieden sein. Das war letztlich sogar Schadensbegrenzung, denn es hätte auch schlechter kommen können. Mit einem Laufsieg und einem zweiten Platz konnten sich die Itzehoer mit Ramm, Stefan Gründler sowie Kai und Ole Harder am Sonntag aber immerhin noch einen soliden Mittelplatz sichern.

Platz vier in den Wettfahrten abonniert

Der sommerliche Ostwind hatte den Teams wechselnde Winde zwischen 0 und 12 Knoten beschert. Zu Beginn herrschte am Freitag und Sonnabend zunächst Flaute. Erst am Sonntag frischte der Wind auf, allerdings wegen der vielen Winddreher immer noch bei äußerst schwierigen Bedingungen. Bei den vom Potsdamer Yacht Club ausgerichteten Kurzwettfahrten mit jeweils sechs Booten auf dem Großen Wannsee kamen die Gastgeber insgesamt neben dem bereits in Konstanz siegreichen Team von ONEKIEL mit den Verhältnissen am besten zurecht und landeten am Ende hinter den Kielern auf Rang zwei. Die SVI-Crew hatte quasi Rang vier abonniert. Neunmal überquerten die Itzehoer die Ziellinie als Vierter, zweimal sogar nur als Fünfter. Mit Platz zwei im letzten Rennen am Sonnabend wurde der Sturz ans Tabellenende aber verhindert. Am Sonntag kamen dann noch wie erwähnt ein Sieg und zum Abschluss ein weiterer zweiter Rang hinzu. Dazwischen lagen aber auch wieder vier vierte Ränge.

Gute Starts, aber Positionen nicht gehalten

„Trotz vieler guter Starts, konnten wir unsere Position meist nicht halten und keine besseren Platzierungen ins Ziel bringen“, schilderte Julian Ramm etwas resigniert das Geschehen, gab sich aber kämpferisch: „Abgesehen von den nicht ganz erfüllten Erwartungen auf dem wahrscheinlich schwierigsten Revier der Saison, sind wir für den nächsten Spieltag motiviert, wieder weiter vorn anzugreifen.“ Dann sind Reviere dran, die den Itzehoer besser liegen dürften, nämlich auf der Kieler Innenförde und der Flensburger Förde. Nächstes Rennwochenende ist vom 13. bis 15. September in Kiel. Dann wird wieder Christian Soyka das Ruder übernehmen.

Rang Neun im Gesamtklassement

Im Gesamtklassement rangieren die Itzehoer nach drei Spieltagen nunmehr auf Rang neun. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt aber bereits 14 Punkte. Das dürfte bei den letzten beiden Regatten kaum aufzuholen sein, so dass das gesteckte Ziel „Wiederaufstieg“ in weite Ferne gerückt ist. „Wie werden uns wohl auf eine weitere Saison in der zweiten Liga einstellen müssen“, beurteilte Teamchef Christian Soyka die Lage realistisch.