Handball-SH-Liga Männer : MTV Herzhorn überzeugt mit starkem Saisonauftakt

Beim Einstieg in die Spielzeit gewinnt das Team von Neu-Trainer Hendrik Meyn mit 27:20 beim TuS Aumühle-Wohltorf.

Avatar_shz von shz.de

27. September 2020, 11:48 Uhr

Aumühle | Mit Verspätung, aber mit Publikum ist der MTV Herzhorn in die Saison der Handball-SH-Liga gestartet. Die Blau-Gelben mussten beim TuS Aumühle Wohltorf antreten und präsentierten sich dort mit einer Mannschaft, die gespickt ist mit Neuzugängen und einer ganz starken Leistung. Mit 27:20 (15:9) feierte Trainer Hendrik Meyn mit seinem Team einen ungefährdeten Sieg und damit einen mehr als gelungenen Saisonstart.

Dabei waren die Vorzeichen eher durchwachsen, denn mit fünf erkrankten bzw. verletzten Spielern war die Ausgangslage nicht so gut, doch die Blau-Gelben überzeugten auf der ganzen Linie. Besonders die Neuzugänge bewiesen, dass sie für eine deutliche Verstärkung im Team sorgen.

Die Gastgeber hatten ein entsprechendes Hygienekonzept beim Verband vorgelegt, und so durfte die Begegnung mit Zuschauern stattfinden. Jeder musste sich im Vorfeld telefonisch anmelden. So erlebten 35 Fans den Saisonauftakt, der perfekt organisiert war.

Die Schützlinge von Hendrik Meyn zeigten in dieser Partie von Beginn an eine beeindruckende Leistung und knüpften damit an die Vorstellung an, die sie bereits am vergangenen Mittwoch im letzten Vorbereitungsspiel in Ellerbek gezeigt hatten.

Sebastian Lipp erzielte für die Herzhorner den ersten Treffer der Serie 2020/21, nachdem Keeper Marco Simonsen bereits eine gute Chance der Hausherren vereitelt hatte. Mit seiner ersten Parade setzte der Neuzugang ein Zeichen, und er stellte dann auch seine Qualitäten über die gesamte Spielzeit nachdrücklich unter Beweis.

Obwohl die Aumühler in der Abwehr sehr „beherzt“ zur Sache gingen, ließen sich die Blau-Gelben nicht beeindrucken und wussten auch spielerisch voll zu überzeugen. Schnell übernahmen sie das Zepter in der Partie und zogen bis zur 14. Minute auf 7:4 davon. Thore Gier zeigte in dieser Phase, dass er nicht nur ein sicherer Schütze ist, sondern er wusste auch mit Übersicht und klugen Anspielen zu gefallen. Mehrfach setzte er dabei Nico Bielefeldt gekonnt in Szene, der dann seine Chancen nutzte.

Doch auch die Herzhorner Deckung arbeitete ohne Fehl und Tadel. Der Mittelblock, bestückt mit Iven Leube, Nico Bielefeldt und dem Rückkehrer Johann Holst, stellte ein Bollwerk, an dem sich die Gegner ein ums andere Mal die „Zähne ausbissen“.

Auch wenn es Aumühle gelang, immer mal wieder ein wenig zu verkürzen, wuchs der Vorsprung ihrer Gäste kontinuierlich an. Zur Pause stand mit dem 15:9 schon eine klare Herzhorner Führung auf der Anzeigetafel.

Und die Meyn-Schützlinge knüpften nach dem Seitenwechsel dort an, wo sie aufgehört hatten. Die Abwehr der Hausherren wurde zunehmend „ruppiger“, und dadurch spielten die Blau-Gelben immer wieder in Überzahl. Ein verwandelter Tempogegenstoß von Keith Stabenow, ein ganz starker Neuzugang auf der Linksaußenposition, sorgte mit dem 20:14 (40.) bereits für Verzweifelung bei den Hausherren. Diese versuchten viel, doch sie fanden kein Mittel gegen die sicher und konzentriert aufspielenden Herzhorner. Auch eine doppelte Manndeckung ab der 50. Minute gegen Thore Gier und Sebastian Lipp sorgte allenfalls für ein wenig Unruhe in den Reihen der Gäste, nicht jedoch für eine Wende im Spiel. Die Blau-Gelben wussten in dieser Begegnung auf alle Aktionen eine Antwort. Spätestens das 25:17 durch Michel Olde in der 55. führte die endgültige Entscheidung herbei.

Mit einer starken Abwehr und einem nahezu fehlerfreien Angriff brachten die Herzhorner eine Leistung über 60 Minuten auf das Parkett, die dem 27:20-Auftakterfolg mehr als gerecht wurde.



MTV Herzhorn: Marco Simonsen – Iven Leube, Keith Stabenow 6, Leon Risch 2, Sebastian Lipp 6, Michel Olde 3, Thore Gier 7, Johann Holst, Theo Boltzen, Patrick Davidsen, Nico Bielefeldt 3.

Zeitstrafen:5/4.

Zuschauer: 35.