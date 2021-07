Speedway : MSC Brokstedt will auswärts nachlegen

Die Steinburger treten beim Team-Cup in Stralsund an.

Brokstedt | Für die Mannschaft des MSC Brokstedt steht in der zweiten Runde des Speedway-Team-Cups (STC) das Auswärtsrennen in Stralsund an. Nach dem Auftaktsieg vor heimischem Publikum reisen die „Wikinger“ als derzeitiger Tabellenführer der Serie mit breiter Brust an die vorpommersche Osteeküste. Am Sonnabend (10. Juli) trifft die Brokstedter Auswahl ab 17 Uhr ...

